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सुनवाई:बिन ब्याही मां बनने वाली युवती के दूसरे दिन बयान

नागौर3 घंटे पहले
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  • युवती ने प्रेमी संग जाने की इच्छा व्यक्त की

बिन ब्याही मां बनने वाली युवती के महिला थाना पुलिस ने शनिवार को दूसरे दिन बयान दर्ज किए। साथ ही परिजनों से भी काफी देर तक चर्चा की। पुलिस उप अधीक्षक विनाेद कुमार सीपा ने बताया कि युवती ने अपने बयानों में कहा है कि वह लंबे समय से लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रही थी।

प्रकरण में वह किसी तरह कार्रवाई भी नहीं करना चाहती है। इसके अलावा युवती ने अपने बयानों में प्रेमी संग जाने की सहमती व्यक्त की है। पुलिस के अनुसार प्रकरण में अभी तक किसी तरह की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि युवती को उसके मामा एवं अन्य परिजनों की मदद से जवाहर लाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसने वहां एक बच्ची को जन्म दिया।

शुक्रवार को युवती ने जबरदस्ती की बात बताई थी। इसके अलावा उसके पास कोई परिजन भी नहीं था, लेकिन शनिवार को कई परिजन हॉस्पिटल में मौजूद थे। महिला थाने का पुलिस जाप्ता भी हॉस्पिटल पहुंचा था, जिसने काफी गहनता से युवती एवं उसके परिजनों से संवाद किया।

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