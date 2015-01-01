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आयोजन:सनराइजर नागौर ने 8 विकेट से जीत दर्ज की

नागौर3 घंटे पहले
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  • प्रतियाेगिता में मैन ऑफ द मैच कार्तिकेय चौधरी अाैर राज बांगड़ा रहे, किया सम्मानित

चैंपियन मिनी आईपीएल के दौरान शुक्रवार काे पहला मैच सनराइजर नागौर और नागौर इन्डियन के बीच खेला गया। टॉस जीत कर नागौर इन्डियन पहले बल्लेबाजी करते हुए 140 रन बनाए। गणपत शर्मा ने 35 रन और इमरान ने 25 रन बनाए।

नितेश तिवाड़ी ने 4 विकेट प्राप्त किए। चैंपियन क्रिकेट एकेडमी के संरक्षक प्रदीप उपाध्याय ने बताया कि जवाबी पारी में सनराइजर नागौर ने कार्तिकेय चौधरी ने 69 रन बनाए और रवि धारीवाल के 52 रनों के सहयोग से 8 विकेट से जीत दर्ज की। मैन ऑफ द मैच कार्तिकेय चौधरी रहे। दूसरा मैच नागौर केपिटल और सुपरकिंग्स के बीच खेला गया। सुपरकिंग्स नागौर पहले बल्लेबाजी करते हुए राज बांगड़ा के शानदार 68 रन की बदौलत 119 रनों का लक्ष्य रखा। ईश्वर सांखला ने 3 विकेट लिए।

119 रनों का पीछा करते हुए नागौर केपिटल 113 रन ही बना सकी। जिसमें सुरजन सिंह ने 25 रन बनाए। सुखवीर ने दो और सुनिल गिला ने दो विकेट प्राप्त किए। मैन ऑफ द मैच राज बांगड़ा रहे। वही मुख्य अतिथि सर्वोदय शिक्षण संस्थान एमडी धर्मेन्द्र सांखला, डाक्टर धर्मेन्द्र गोदारा चर्म रोग विशेषज्ञ, अजय सेन, अनमोल फाउंडेशन के संस्थापक विक्रम कच्छावा, इतियाश मसाले के संस्थापक कृपाराम गहलोत, भरत चांगल, सुनील टाक, योगेश साेलंकी, रमेश धेडु मौजूद रहे। जयपुर के कमेंटेटर हर्षित शर्मा दर्शकों के आकर्षक का केंद्र है।

लालाप में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयाेजन, सिणोद व डेहरू ने जीता मैच

लालाप ग्राम पंचायत मुख्यालय पर क्रिकेट प्रतियाेगिता का शुभारंभ सरपंच श्रवणराम बावरी ने फीता काटकर किया। इस दौरान बावरी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए परसाराम मुंडेल की पहली गेंद का सामना करते हुए खिलाड़ियों को प्रेम भाव से खेलने के लिए कहा। इस दौरान पूर्व सरपंच अणदाराम रलिया, डेहरू सरपंच उगाराम धौलिया, भाकरोद सरपंच सुरेंद्र भाकल, पूर्व सरपंच कुमाराम धोलिया, रामलाल धोलिया, परसाराम मुंडेल, राजूराम बावरी, अर्जुनराम खांडपा, प्रहलाद जाजड़ा, दिनेश मुंडेल सहित ग्रामीण मौजूद रहे।

आयोजनकर्ता शेखर मुंडेल व रवींद्र जाजड़ा ने बताया कि पहला मैच बलाया व सिणोद तथा दूसरा मैच भटनोखा व डेहरू की टीमों के बीच खेला गया, जिनमें डेहरू व सिणोद की टीमें विजेता रही। इसी प्रकार भाकरोद ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल मैदान में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।

मुख्य अतिथि रालाेपा नेता ओमप्रकाश गाेदारा व भाजपा नेता भागीरथ मेहरिया तथा कांग्रेस नेता प्रेमाराम जाजड़ा रहे। वहीं सरपंच सुरेंद्र भाकल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस माैके पर दिनेश गाेदारा, हरकाराम मेघवाल, हड़मानराम बाघेला, गणपतराम मेघवाल, सत्यपाल मिर्धा भी माैजूद रहे। आयाेजनकर्ता कमल ईनाणियां, रामनरेश भाकल, विजेंद्र भाकल, राजेंद्र ईनाणियां ने बताया कि प्रतियाेगिता में विजेता टीम को 11 हजार व उप विजेता टीम को 5100 रुपए व ट्रॉफी देंगे।

नराधना में शहीद महेन्द्रपाल की आठवीं पुण्यतिथि पर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसका समापन शुक्रवार को हुआ। जानकारी अनुसार प्रतियोगिता में दस टीमों ने भाग लिया, जिसमें भडाणा टीम विजेता व छावटा कला की टीम उप विजेता रही। हरदीनराम नराधणिया द्वारा विजेता टीमों व खिलाड़ियों का सम्मान किया। प्रतियोगिता में आर प्लाजा स्ट्राइकर विजेता

आर प्लाजा मार्केट के मालिक रामस्वरूप राठी की ओर से जोधियासी क्रिकेट ग्राउंड पर शुक्रवार को क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। आर प्लाजा वर्सेज राठीज के बीच हुए क्रिकेट मैच में आर प्लाजा स्ट्राइकर टीम विजय हुई। प्रतिद्वंदी टीम आर प्लाजा वॉरियर्स को हार का सामना करना पड़ा। विजेता टीम के कप्तान रवि राठी मैन ऑफ द मैच रहे। विजेता टीम को रामस्वरूप राठी की तरफ से 11 हजार रुपए नकद राशि और ट्रॉफी दी गई।

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