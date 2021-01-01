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शिक्षा विभाग:काॅलेज, 6 फरवरी तक करा सकेंगे दस्तावेजों का सत्यापन, दस्तावेज सत्यापित कराने की अंतिम तिथि बढ़ाई

नागाैर3 घंटे पहले
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स्नातक प्रथम वर्ष में अंतरिम रूप में प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेज सत्यापित कराने की अंतिम तिथि 6 फरवरी तक बढ़ा दी है। कॉलेज प्राचार्य डॉ. शंकर लाल जाखड़ ने बताया कि रिक्त स्थानों पर प्रतीक्षा सूची में फीस जमा करवा चुके विद्यार्थियों को भी अवसर दिया जा रहा है।

इन विद्यार्थियों को 6 फरवरी तक दस्तावेज महाविद्यालय में प्रभारी अधिकारियों को सुपुर्द करने होंगे। स्नातक द्वितीय व तृतीय तथा स्नातकोत्तर उतर्रार्द्ध में जो विद्यार्थी प्रमोट होने से वंचित रह गए थे, उन विद्यार्थियों को प्रमोट करने तथा ई-मित्र पोस्टिंग करने सहित ईमित्र पर फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 6 फरवरी है।

उल्लेखनीय है कि आयुक्तालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्नातक प्रथम, द्वितीय व तृतीय तथा स्नातकोत्तर उतर्रार्द्ध के लिए यह अंतिम अवसर है। स्नातक प्रवेश के नाॅडल अधिकारी डाॅ. प्रेमसिंह बुगासरा ने बताया कि प्राचार्य डाॅ. जाखड़ ने विद्यार्थी हित में व्यक्तिगत प्रयास भी किया था, इस समस्या से आयुक्तालय को अवगत कराया था।

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