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छीला में ध्यान व योग का आयाेजन:रोग से निजात पा चुके साधकों ने अपने अनुभव साझा किए

नागौर4 घंटे पहले
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गुरुदेव रामलाल सियाग सिद्ध योग का आयोजन गुरुदेव की जन्मस्थली छीला गांव में किया गया, जिसमें आसपास गांव के ग्रामीणों का जनसमूह उमड़ा। रविवार को दोपहर 2 बजे गांव में स्थित महात्मा गांधी निजी स्कूल में अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र अजमेर की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महिला पुरुष सहित स्कूली बच्चों ने भाग लिया।

योग दीक्षा मंत्र के बाद कराए गए ध्यान के दौरान ग्रामीणों ने ऑटोमेटिक योग की अनुभूति की। अनेक लोगों को योगिक क्रियाओं से माहौल भक्तिमय हो गया। इससे पूर्व कार्यक्रम के आरंभ में गुरु रामलाल सियाग और गंगाई नाथ महाराज के चित्र पर सरपंच बुधाराम हरडू, गुरु सियाग के पुत्र मोहन राम सियाग आदि साधकों ने दीप प्रज्वलित कर आरती की।

अजमेर से आए साधक प्रद्युमन सिंह ने गुरुदेव सियाग के सिद्ध योग की जानकारी देकर कुंडलिनी जागरण से ऑटोमेटिक होने वाले दिव्य योग से नव साधकों को अवगत कराया। सिंह ने बताया कि ध्यान योग से विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति व एकाग्रता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है, साथ ही सभी प्रकार के असाध्य रोगों व नशों से पूर्ण मुक्ति संभव है। इस अवसर पर असाध्य रोग से निजात पा चुके साधकों ने अपने अनुभव साझा किए।
ग्रामीण ने एक बीघा जमीन दान की
ध्यान योग कार्यक्रम के अवसर पर गुरुदेव रामलाल सियाग की जन्मस्थली स्थली रही जमीन को ग्रामीण रामबक्स दान चारण ने गुरु सियाग के कार्यों के लिए कुल जमीन में से एक बीघा भूमि दान देने की घोषणा की। बताया कि सियाग का जन्म 1926 में छीला गांव में हुआ था। देश भर से आए साधकों ने जन्मस्थली पर जाकर ध्यान योग किया।

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