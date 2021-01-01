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  • The Theft Of 60 Lakhs In Shyamgarh Is Not Open, The Jewelry And The Theft Of One Lakh From The Goldsmith Shop In Kusumbi

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फिर चोरी:श्यामगढ़ में 60 लाख की चोरी खुली नहीं, कुसुंबी में सुनार की दुकान से एक लाख के गहने और चोरी

नागौर3 घंटे पहले
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नागौर. सीसीटीवी में दिखे चोर। - Dainik Bhaskar
नागौर. सीसीटीवी में दिखे चोर।
  • मारोठ थाना इलाके में एक दिन पहले हुई 60 लाख की चोरी में 5 से ज्यादा आरोपी
  • सीसीटीवी में दिखे चोर लेकिन पुलिस के हाथ खाली

श्यामगढ़ के एक सर्राफा व्यापारी के घर हुई चोरी की वारदात में पुलिस के हाथ खाली हैं। वारदात में पुलिस को गांव के एक कैमरे से सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं, लेकिन इन फुटेज में आरोपियों के हुलिए की पहचान स्पष्ट नहीं हो रही है।

चोरी के सभी आरोपी मुंह ढके हुए और उनके हाथों में लठ सहित अन्य औजार दिखाई पड़े हैं। सीसीटीवी में इन आरोपियों की संख्या पांच दिखाई पड़ी है, लेकिन संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। सीसीटीवी में दो-दो आरोपी एक साथ निकलते दिखाई पड़े हैं। जबकि एक आरोपी अकेला दिखाई पड़ा है। ये आरोपी बोलेरो जैसे वाहन में सवार होकर वारदात के बाद जिले से बाहर भागे हैं। जो सीकर, जयपुर या अजमेर की तरफ जा सकते हैं।

पुलिस इन आरोपियों की तलाश में दबिशें भी इन्हीं जगहों पर देने में जुटी हुई है। वारदात को लेकर कुचामन डिप्टी मोटाराम ने बताया कि वारदात के खुलासे के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। इनमें एक टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय गुप्ता के निर्देशन में भी काम कर रही है। इसके अलावा थाना जाप्ता भी जुटा हुआ है।

इधर, जानकारों के अनुसार उक्त वारदात की चोरों ने पहले रैकी की है। इसके बाद सोच-समझकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों को पूरा पता था कि कहां से घर के भीतर जाना है और कहां से फरार होना है। इसके अलावा आरोपियों को गांव के बारे में भी पूरा पता था। क्योंकि गांव में घुसने से पहले ही उन्होंने अपने वाहन को दूर खड़ा कर दिया था। इससे किसी को भनक तक नहीं लगी।

इसके बाद आरोपी पैदल व्यापारी के घर तक पहुंचे और वारदात के बाद वहीं से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार आरोपियों के भागने का सुराग बॉर्डर तक तो लग गया है। इसके बाद आरोपियों का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा है। हालांकि टीमें इनके सीसीटीवी खोजने में जुटी हुई हैं।

60 लाख की हुई थी चोरी की वारदात
मारोठ थाना इलाके के श्यामगढ़ निवासी छीतरमल पुत्र मोहनलाल सोनी ने पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि अज्ञात चोर घर के जाल से भीतर उतरे और कमरे का ताला तोड़कर आलमारियों में रखे हुए करीब 60 लाख की कीमत के सोने चांदी के जेवरात व 8 लाख की नकदी पार कर ले गए। इस वारदात की सूचना पर एक फरवरी की रात को ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन चाेरों का अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।

वारदात में कुछ सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर पुलिस की कई टीमें जुटी हुई हैं, जल्द पकडेंगे
वारदात को लेकर पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने बताया कि हमने इस वारदात के खुलासे के लिए पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कई टीमों काे लगा दिया है। जो अलग-अलग बिंदुओं पर अनुसंधान करने में जुटी हुई हैं। ये टीमें जिले के अलावा बाहर सीमावर्ती जिलों में भी आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। वहीं संदिग्धाें से भी पुलिस ने पूछताछ भी शुरू कर दी है। वारदात में पांच या इससे अधिक आरोपियों की लिप्तता सामने आ रही है।

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