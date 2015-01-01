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पानी सप्लाई:बासनी में पानी की सप्लाई नियमित देने की मांग, मोहल्लों में 20 से 25 दिन में एक बार सप्लाई हो रही है

बासनीएक घंटा पहले
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कस्बे में जल संकट गहरा गया है। त्यौहारों का मौसम चल रहा है, दूसरी ओर बासनी में शादियों को सीजन भी शुरू हो गया है। ऐसे में बासनी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई ना के बराबर हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मौहल्लों में 20 से 25 दिन में एक बार सप्लाई हो रही है। ग्रामीणो की मांग है कि बासनी में नियमित सप्लाई दी जाए। दूसरी ओर पानी की सप्लाई नियमित नहीं होने से महिलाएं बासनी के साबरी तालाब से पानी भर कर लाती है। वही कई लोग अपने घरों में टैंकरों से पानी मंगवाते हैं जो ग्रामीणांे की जेब पर भारी पड़ रहा है।

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