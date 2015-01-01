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समस्या:शहर में खुले में ट्रांसफार्मर तो कहीं जर्जर पोल और झूलते तारों से हादसे की आशंका

नावां सिटी2 दिन पहले
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  • नावां के अधिकांश इलाकों में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को दुरूस्त करने की जरूरत

नावां शहर में अधिकांश गलियों में विद्युत पोल पूर्ण रूप से जर्जर हालत में खड़े हैं। इनसे कभी भी हादसा हो सकता है। किसी की जान भी जा सकती है। इन क्षतिग्रस्त खंभों पर फैला तारों का मक्कड़जाल तेज हवाओं में कई बार टूट कर बिखर जाता है और शहरवासियों को बिना बिजली के रहना पड़ता है। कुछ इलाकों को अगर छोड़ दे तो पूरा शहर असुरक्षित है। कई जगह गलत तरीके से सड़क से सटे हुए ट्रांसफार्मर रखे हुए है। बरसात के मौसम में हादसों का खतरा ओर भी बढ़ जाता है।

इतना ही नहीं लोग पूरे दिन सडक़ किनारे रखें ट्रांसफार्मरों के आस पास लटक रहे खुले तारों के पास से होकर निकलते रहते हैं, जिससे हर समय हादसा होने का भय भी रहता है। निधि धर्मकांटे के सामने बैंकों के बाहर लगे ट्रांसफार्मर के चारों ओर मोटरसाइकिलों व कारों की पार्किंग लगी रहती है। वहीं आए दिन इन ट्रांसफार्मरों से चिंगारी व स्पार्किंग होना आम बात है।

जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। बारिश के मौसम में खुले में रखे ट्रांसफार्मर और झूलते जर्जर विद्युत तार आमजन के लिए खतरा बन गए है। डिस्कॉम की ओर से न तो इन ट्रांसफार्मरों के आस पास जाली है और न टीपीओ स्विच है। जिससे आसपास से निकलते लोगों को करंट लगने का खतरा रहता ही है। नावां शहर सहित आस पास के क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में ट्रांसफार्मर लगे हुए है। कई ट्रांसफार्मर सड़क किनारे व मुख्य चौराहे पर है तो कई संकड़ी गलियों में लगे हुए है।

नियम :मानक होने चाहिए
डिस्कॉम के अधिकारियों को कुछ मानक ध्यान में रखते हुए आमजन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यदि रोड क्रॉसिंग पर तार है तो गार्डिंग तारों के नीचे जाल हो। ट्रांसफार्मर पर टीपीओ स्विच लगे हो जिससे करंट बंद होता हो। ट्रांसफार्मर बॉडी में अर्थिंग होनी चाहिए, इसके साथ ही ट्रांसफार्मर चबूतरे में लगे हुए हो और चारों ओर जाली लगी हुई होनी चाहिए। यदि एचटी और एलटी एक सपोर्ट पर है ताे गार्डिंग अनिवार्य है। न्यूटल अर्थिंग भी होना चाहिए, इससे करंट का खतरा कम होता है।
जबकि यह है हकीकत
शहर में कुछ जगहों पर छोड़कर कही भी गार्डिंग नहीं है। कहीं भी ट्रांसफार्मरों पर टीपीओ स्विच नहीं है। ट्रांसफार्मरों में अर्थिंग नहीं होने से करंट का खतरा बना हुआ रहता है। शहर के गौरज चौक व पुराने बस स्टैण्ड के पास टैक्सी स्टैण्ड पर लगा ट्रांसफार्मर इतना नीचे लगा हुए है कि बच्चें आसानी से इसके करंट के शिकार हो सकते हैं। ट्रांसफार्मर के चारों ओर कहीं भी जाली लगी हुई नहीं है।
प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे

  • निगम के उच्च अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाकर प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे। अनुमति मिलते ही जल्द ही ट्रांसफार्मर के पास जाली लगवाई जाएगी। जहां ट्रांसफार्मर के आस पास पार्किंग है वहां नो पार्किंग के बोर्ड लगाने के साथ ही पालिका प्रशासन को भी सूचित किया जाएगा। - हरिमोहन मीणा, सहायक अभियंता।
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