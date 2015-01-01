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वारदात:दरगाह के दानपात्र को तोड़ नगदी ले गए चोर, बड़ी खाटू थाना इलाके की वारदात

शेरानी आबाद6 घंटे पहले
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बड़ी खाटू थाना इलाके में बुधवार रात चोरों ने दरगाह को निशाना बनाया और वहां रखे दानपात्र को तोड़कर उसमें रखी राशि को पार कर ले गए। दानपात्र में करीब दो लाख की राशि बताई जा रही है।

वारदात की जानकारी गुरुवार काे लगी, जब सुबह की नमाज के वक्त लोगों ने दरगाह शरीफ का दरवाजा खोला। इसकी जानकारी थाना पुलिस को दी गई, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। हालांकि वारदात की सूचना पर थाना प्रभारी राज कुमार जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण भी किया। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी भी खंगाले हैं, लेकिन वारदात का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है।

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