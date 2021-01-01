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नियुक्ति:त्रिभुवन जोशी को भाजपा नागौर का जिला मीडिया प्रभारी बनाया

मेड़ता सिटी(आंचलिक)2 दिन पहले
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भारतीय जनता पार्टी नागौर जिलाध्यक्ष एवं विधायक मोहनराम चौधरी ने मेड़ता सिटी जोशियों की खिड़की निवासी त्रिभुवन जोशी को नागौर जिला मीडिया प्रभारी पद पर नियुक्त किया है। मीडिया प्रभारी जोशी ने बताया कि संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप संगठन की गतिविधियों को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास करेंगे।

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