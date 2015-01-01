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श्रद्धांजलि:संरक्षक सत्यपाल हर्ष को दी गई श्रद्धांजलि

नागौर4 घंटे पहले
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  • श्री मारुत नंदन शारदा बाल निकेतन और शारदा बाल निकेतन माध्यमिक अलाय में हुआ आयोजन

श्री मारुत नंदन शारदा बाल निकेतन में विद्या भारती जोधपुर प्रान्त के संरक्षक व पूर्व सचिव स्वर्गीय सत्यपाल हर्ष को श्रद्धांजलि दी गई।विद्यालय के प्रधानाचार्य उम्मेद राज शर्मा ने उनके जीवन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्वर्गीय सत्यपाल हर्ष संघ के प्रचारक थे सबसे पहले अजमेर में जिला प्रचारक के रूप में आपने प्रचारक के रूप में अपने दायित्व की शुरुआत की थी।

आपके मार्गदर्शन में जोधपुर, चौहटन, बाड़मेर तथा नागौर में विद्या भारती के कार्य का विस्तार हुआ था। विद्यालय समिति के कोषाध्यक्ष रामप्रसाद पंवार, संस्कृत पाठशाला मुंडवा के प्रधानाचार्य रामगोपाल सैन, पवन भार्गव, हरिशंकर पुरोहित, संतोष चौधरी तथा प्रेसता डांगा ने श्रद्धासुमन अर्पित किए।

इसी प्रकार शारदा बाल निकेतन माध्यमिक अलाय में सत्यपाल हर्ष पूर्व अजमेर जिला प्रचारक एवं पूर्व प्रांत सचिव विद्या भारती के निधन पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यालय के प्रबंध समिति अध्यक्ष मोहनराम सुथार, जिला संस्कार केंद्र प्रमुख भोजराज अग्रवाल, प्रधानाचार्य राकेश कुमार आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की।

हर्ष ने संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी के संपर्क में आकर संघ में स्वयंसेवक बन कर राष्ट्र सेवा प्रारंभ की। उन्होंने 1959 से लेकर 1969 तक सिविल इंजीनियर के पद पर नागौर जोधपुर, पोकरण, जैसलमेर राजकीय सेवा में रहे। कार्यक्रम में प्रबंध समिति अध्यक्ष मोहन राम सुथार ने भी हर्ष के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज एवं राष्ट्र सेवा में लगे रहने की आवश्यकता बताई।

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