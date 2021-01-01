पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Nagaur
  • Two And A Half Years Ago, The Case Of The Postpost Theft From The Police Station Opened Again, The Investigation Of CI Responsible

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पोस्त चोरी का मामला:ढाई साल पहले थाने से पोस्त चोरी के मामले की फाइल फिर खुली, सीआई के जिम्मे जांच

नागौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • कोतवाली थाने का मामला, चार कट्टों में 96 किलो पोस्त चोरी हुआ था

जब्त डोडा पोस्त के कोतवाली थाने से चोरी होने का मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। वजह है, इस प्रकरण की फाइल पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुन: खोली गई है। अब इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी कोतवाली थाना प्रभारी जीतेन्द्र सिंह हैं।

जबकि इससे पहले इस फाइल में तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक तेजपाल अनुसंधान कर चुके हैं। उन्होंने इस प्रकरण में अदम पता माना था। प्रकरण को लेकर एसएचओ कोतवाली जीतेन्द्र ने बताया कि उनके पास उक्त फाइल उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आई है। अनुसंधान कर जो भी स्थिति आएगी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उल्लेखनीय है कि थाने से पोस्त चोरी का मामला उस समय काफी चर्चा का विषय रहा था।

12 दिसंबर 2018 को हुआ था प्रकरण दर्ज
12 दिसंबर 2018 को कोतवाली थाने के मालखाना प्रभारी हैड कांस्टेबल गगवाना निवासी रिद्धकरण पुत्र पांचा राम ने रिपोर्ट में बताया था कि वह प्रतिदिन की भांति 12 दिसंबर को 12:30 पीएम पर मैस भवन व आस-पास रखे मालखाना की देखरेख के लिए पहुंचा तो मैस मालखाना की दक्षिण दिशा के पीछे की खिड़की नीचे से थोड़ी उपर उठी दिखाई दी।

इस पर शंका होने पर हैड कांस्टेबल ने एसएचओ कानाराम को हालात बताया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उस समय तफ्तीश एएसआई सोहन लाल को दी गई तथा एसएचओ के अवकाश से वापस आने पर उनकी ओर से अनुसंधान होना था। इसके बाद उक्त प्रकरण में डिप्टी तेजपाल ने तो जांच की ही थी।

10 कट्टों में से 4 कट्टे पोस्त हो गए थे चोरी
वारदात के बाद हैड कांस्टेबल ने एसएचओ के साथ मालखाना के भीतर रखे आइटमों का रजिस्टर से मिलान व भौतिक सत्यापन किया तो उसमें 14 जून 2018 को दर्ज हुए प्रकरण 224/18 का जब्त माल डोडा पोस्त से भरे 4 कट्टे गायब थे। रिपोर्ट अनुसार उक्त स्थान पर 10 कट्टे थे, लेकिन 4 कट्टे चोरी हो गए थे।

चोरी हुए कट्टों पर पुलिस ने मार्क भी लगा रखे थे। इनमें ए-1 का 30 किलो वजन था, ए-3 में 20 किलो, ए-7 का 25 किलो, ए-10 का 21 किलो वजन था। इस तरह कुल 96 किलो वजन था, जिसको अज्ञात चोर रात्रि में चोरी कर ले गए थे। अब फाइल के पुन: खुलने पर हकीकत पता चलने की उम्मीद है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser