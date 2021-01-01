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  • Two Councilors Are Present On The Phone Of Voters, Pension Is Given To 2 Thousand Elderly People, They Also Do Public Hearing In Wards.

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पार्षदों ने कायम की मिशाल:दो पार्षद ऐसे, वोटरों के फोन पर होते हैं हाजिर, 2 हजार बुजुर्गों को दिला चुके पेंशन, वार्डों में जनसुनवाई भी करते हैं

नागौर2 घंटे पहले
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वार्ड-8 : शिवरी तीसरी बार बनी पार्षदपूर्व - Dainik Bhaskar
वार्ड-8 : शिवरी तीसरी बार बनी पार्षदपूर्व
  • चौथी बार जीते पार्षद ओम सांखला व 5वीं बार जीते 42 के हरि जाखड़ से मिलिए...

आज के समय में भले ही प्रत्याशी साम, दाम, दंड, भेद के जरिए चुनाव जीतते हों, इन सबके बीच ऐसे भी उदाहरण हैं जो अपने काम और सुख-दुख में साथ देकर सालों से जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। वार्ड संख्या-8 में शिवरी पत्नी हरिराम जाखड़ तथा वार्ड 42 से ओमप्रकाश सांखला ऐसे पार्षद चुनकर आए हैं जो क्रमश: लगातार 5वीं और चौथी बार जीते हैं।

इन्होंनेे जिस वार्डों से अब तक चुनाव लड़ा हैं वहां जातिगत समीकरण का कार्ड उनके सामने फेल साबित हो जाता है और प्रतिद्वंदी को हर बार हार का सामना करना पड़ता है। दरअसल, जाखड़ व सांखला परिवार से चुनकर आने वाले पार्षद 5 साल तक जनता के बीच रहकर कार्य ही नहीं करते, बल्कि वार्ड के किसी कोने से आने वाले फोन पर तुरंत हाजिर हो जाते हैं। दोनों पार्षद अपने-अपने वार्डों में अब तक करीब 2 हजार लोगों की पेंशन शुरू करवा चुके हैं।

वार्ड-8 : शिवरी तीसरी बार बनी पार्षदपूर्व पार्षद हरिराम जाखड़ की पत्नी शिवरी ने वार्ड-8 से भाजपा के बजरंगलाल को 251 वोटों से हराया है। 60 वर्षीय शिवरी तीसरी बार पार्षद चुनी गई हैं। वो इससे पहले 2005, 2010 के चुनाव में पार्षद बनी थी। पति हरिराम जाखड़ 2000 से 2005 तथा 2015 से 2020 तक पार्षद रह चुके हैं। दोनों ने लगातार पांचवां चुनाव जीता है। जीत का कारण : जनता के बीच रहते हैं। कई परिवारों को पट्टे बनवा उनके घर पहुंचा चुके हैं। खुद की जाति के यहां 50 वोट ही हैं।

वार्ड-42 : सांखला चौथी बार बने पार्षद
ये हैं ओमप्रकाश सांखला। लगातार चौथी बार पार्षद बने हैं। 49 वर्षीय भाजपा प्रत्याशी सांखला ने निर्दलीय गुलाब चंद को 230 वोटों से हराया। 2005, से लगातार अब तक पार्षद हैं। प्रतिद्वंदी को हर बार हार का सामना करना पड़ा है।
जीत का कारण

जनसेवक बन कार्य करते हैं। वार्ड के 1200 से ज्यादा लोगों की पेंशन शुरू करवा चुके हैं। वार्ड में किसी का निधन होने पर खुद मृतक का मृत्यु प्रमाण-पत्र बनवाकर घर पहुंचा देते हैं।

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