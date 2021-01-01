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अभियान:वैक्सीनेशन : मूंडवा शहर में 106 स्वास्थ्यकर्मियों के लगाया टीका

मूण्डवा2 दिन पहले
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  • जिले के बासनी, रोल, मूंडवा में टीकाकरण, आगे भी जारी रहेगा वैक्सीनेशन कार्य

रविवार को मूंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी कार्मिकों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। मूंडवा बीसीएमओ डॉ. राजेश बुगासरा ने बताया कि पिछले 9 महीने से कोरोना महामारी से जूझ रहे देश को कोरोना को मिटाने की वैक्सीन की सौगात मिल गई है। मूंडवा अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के आने की खुशी में अस्पताल को दुल्हन की तरह सजाया गया।

रविवार को सुबह तहसीलदार पेमा राम चौधरी, मूंडवा वृत्ताधिकारी विजय कुमार सांखला टीकाकरण के दौरान मौजूद रहे और चिकित्सा कर्मियों का हौसला अफजाई किया। रविवार को बालिका दिवस होने के उपलक्ष्य में मूंडवा बीसीएमओ डॉ. राजेश बुगासरा ने कोविड टीकाकरण केन्द्र का स्वास्थ्य कार्मिक शिखा वैष्णव के हाथों से फीता काटकर उद्घाटन करवाया।

डॉ. राकेश सिरोही ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देकर चिकित्सकों का मान बढ़ाया है जो भी इस वैक्सीन से डर रहे है उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूंडवा के लगभग 106 कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। वहीं सबसे पहले मूंडवा बीसीएमओ डॉ राजेश बुगासरा ने टीका लगवाया।

इस दौरान सीएमएचओ डॉ. मेहराम महिया भी कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण केंद्र पहुंच कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डॉ. राकेश सिरोही, डॉ. रिछपाल गालवा, डॉ. राजकुमार अधिकारी, डॉ. रामेश्वर दायमा, डॉ. पीयूष गुप्ता, कोविड इंचार्ज रामचरण लोमरोड़, मेल नर्स रामेश्वर मिर्धा, सुमन खुड़खुड़िया, टोनी, संतोष चौधरी, मुकेश मुण्डेल, संदीप शर्मा, रामप्रकाश खोजा, अनिता चौधरी, ओमप्रकाश बारासा आदि मौजूद रहे।
टीकाकरण की शुरुआत, पहले दिन लगाए सौ टीके
रोल| रोल गांव के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रविवार को कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की गई। वैक्सीनेशन सेंटर में जीएनएम कंचन रावल व एएनएम राजेश्वरी द्वारा पहला टीका एसएमओ डॉ. राजेन्द्रसिंह कालवी के लगाया गया। पहले दिन पंजीकृत सौ में से सौ लाभार्थियों ने टीका लगवाया।टीकाकरण के बाद सभी स्वस्थ है।

इस दौरान सबसे पहले लाभार्थी की आईडी वेरिफाई करके ही टीका लगाया गया। वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थी को डॉक्टर की निगरानी में आधा घण्टा वहीं रुकना पड़ा। पहली डोज पर लाभार्थी के मोबाइल नम्बरों पर डिजिटल सर्टिफिकेट का मैसेज भी आया। पहले दिन रोल व बोड़वा सेक्टर के मेडिकल वर्कर्स व आंगनबाड़ी की मानदेय कार्मिकों के वैक्सीनेशन किया गया।

डॉ. कालवी ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है तथा टीके लगाने से सुरक्षा चक्र और मजबूत होगा। किसी को भी डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस अवसर पर पवन भाटी, प्रेम खोजा व मनीष फूलफगर ने अपनी सेवाएं दी।

बासनी में 90 स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका लगाया

बासनी गांव में रविवार को चिकित्सा विभाग से जुड़े लोगों को वैक्सिंग के टीके लगाए गए। बासनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ राजेश दैया ने बताया कि बासनी में 90 लोगों को टीके लगाए गए। जिसमें स्वास्थ्य कर्मी आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल है।
सुबह पूर्व मंत्री हबीबुर्रहमान ने फीता काटकर टीकाकरण का शुभारंभ किया। इस दौरान डॉ. पंकज भाटी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार, डॉक्टर सुरेश भाटी, डॉक्टर हंसिका चोपड़ा, डॉक्टर नवीका चौधरी, डॉक्टर अशोक कुमावत और अहमद रजा आदि मौजूद थे।
सोयला. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोयला के कर्मचारियों को व आशा सहयोगिनियों व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बावड़ी में लगाया गया। इस दौरान सोयला के स्वास्थ्य केन्द्र सोयला हेल्थ सुपरवाइजर महिपाल चौधरी ने ग्रामीणों को बताया कि इस टीके से कोई साइड इफैक्ट नहीं है और न ही आप को किसी प्रकार की अफवाह ध्यान देना है। सभी को टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए।

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