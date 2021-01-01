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कार्यक्रम:गांवों में नगाड़ा शंख बजाकर व तिलक लगाकर हुआ स्वागत

नागाैर2 घंटे पहले
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रविवार को गांव में राम टोली ने घर-घर निधि संग्रह अभियान शुरू किया गया। विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री प्रताप सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ग्राम वासियों ने खुशी जताई पुष्प वर्षा की राम टोली का तिलक लगाकर ढोल नगाड़े बजाकर शंखनाद किया व महिलाओं ने मंगलाचार गीत गाकर स्वागत किया। परिवार के सभी सदस्यों ने समर्पण किया। टोली में प्रकाश दरक, लोकेश टेलर, प्रकाश टेलर, राजवीर सांगवान, जगदीश सांगवा, राजू शर्मा, घनश्याम, पूर्ण मल, मनोज शर्मा गांव में राम व मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

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