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मौसम:आज से बढ़ेगी सर्दी, 9 के बाद फिर गर्मी

नागौर3 घंटे पहले
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नागाैर में बुधवार को रात व दिन के तापमान में 17 डिग्री का अंतर रहा। रात का पारा 12 डिग्री व दिन का 29 डिग्री दर्ज किया गया। जिले में गुरुवार से रात व दिन में सर्दी बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को रात का पारा 12 डिग्री व दिन का पारा 28 डिग्री रहने की संभावना है।

वहीं बादल छाए रह सकते हैं। इसी तरह 5 फरवरी को दिन का 27 व रात का पारा 8, 6 फरवरी को दिन का 25 व रात का पारा 7 डिग्री रह सकता है। सात फरवरी को रात का तापमान 8 व दिन का पारा 24 डिग्री रहने की संभावना है। आठ फरवरी को रात का तापमान 3 डिग्री व दिन का तापमान 26 रहने की उम्मीद है। इसी प्रकार 9 फरवरी को रात को 2 डिग्री व दिन को 28 डिग्री रहने की संभावना है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन-चार दिनों से तापमान बढ़ने से लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी।

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