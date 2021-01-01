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खुशी कहीं गम:मांगीलाल भाटी के साथ से निर्दलीय धर्मेंद्र ने नानी जंवराई को हराया, बाेर्ड बनाने में कांग्रेस मजबूत

नागाैर2 घंटे पहले
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लोकतंत्र का उत्सव : होली सा जश्न - Dainik Bhaskar
लोकतंत्र का उत्सव : होली सा जश्न
  • कांग्रेस 27, निर्दलीय 21, भाजपा 12 वार्डों में जीती, रालोपा खाता भी नहीं खोल पाई

नगरपरिषद में पार्षद चुनावों की मतगणना में कई चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। कांग्रेस से सभापति पद की दावेदार जंवराई को उसी के दोहिता धर्मेंद्र ने दूसरे वार्ड से आकर वार्ड 18 से हरा दिया। धर्मेंद्र को नाना मांगीलाल भाटी का साथ मिला। भाजपा से दावेदारी जताने वाली चांदनी भी वार्ड 11 से हार गई। पूर्व सभापति बिरदीचंद सांखला की पत्नी रमा भी वार्ड 47 से चुनाव हार गई। भाजपा से कांग्रेस में शामिल होकर मैदान में उतरे पूर्व पालिकाध्यक्ष मनोहर सिंह व उनकी दोनों बेटियों को हार का मुंह देखना पड़ा है।

मनोहरसिंह खुद 652 वोटों से हारे। बहरहाल बोर्ड कांग्रेस का बनना तय माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस को सर्वाधिक 27 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने के लिए 4 पार्षदों की दरकार है। दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीयों को 21 तो भाजपा को महज 12 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं रालोपा का एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया।

इस बीच वार्ड 21 में हार जीत का फैसला लॉटरी से हुआ जिसमें सरला ने जीत दर्ज की। इससे पहले जैसे ही नौ बजे मतगणना शुरू हुई, उलटफेर देखने को मिली। ऐसे में सभापति चुनाव से पहले आए पार्षद पद के नतीजों ने कई दावेदारों को बड़ा झटका दिया है। मतगणना के तत्काल बाद कांग्रेस ने विजेता पार्षदों की बाड़ाबंदी कर दी है। जीते हुए निर्दलीयों को भी पार्टी अपने खेमे में लाने की कोशिश में जुट गई है। अब सभापति का चुनाव 7 फरवरी को होगा जबकि उपसभापति का चुनाव 8 फरवरी को होगा।

नागौर में अगला बोर्ड गठबंधन से ही होगा

मतगणना के बाद जनता ने जो संकेत दिए हैं उस हिसाब से नागौर में अगला बोर्ड भी गठबंधन का ही बनना तय है। हालांकि निर्दलीय भी एक हो सकते हैं लेकिन इसकी संभावना उतनी नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस आगे है। कांग्रेस से निवर्तमान सभापति मांगीलाल भाटी की पत्नी ममता सभापति की दौड़ में सबसे आगे हैं।

पार्टी की तरफ से रविवार रात्रि भी जोधपुर बाईपास पर एक होटल में बैठक आयोजित कर आगे की रणनीति तय करने सभी प्रत्याशियों को बुलाया गया। साथ ही प्रत्याशियों को एकता का पाठ पढ़ाया गया। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस से जीते हुए कई नवनिर्वाचित पार्षद नहीं पहुंचे।

वहीं निर्दलीयों की तरफ से दावेदारों में अब वार्ड 39 से मीतू, वार्ड 36 से पिंकी का नाम चल रहा है। 14 वार्डों में अल्पसंख्यक वर्ग से प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। निर्दलीयों को एक पाले में लाने के लिए बीकानेर रोड स्थित एक होटल में बैठक भी हुई। यहां पर निर्दलीय सभापति प्रत्याशी का चेहरा सामने रखकर आगे की रणनीति तय की गई।

कांग्रेस हम ही बोर्ड बनाएंगे

पूर्व विधायक हबीबुर्रहमान ने कहा, हमने सभी वर्गों को टिकट दिए थे, इसी का नतीजा है कि हमें 27 सीटें मिली हैं। इसके लिए मैं नागौर की जनता को धन्यवाद देता हूं। हमनें सभी नव निर्वाचित पार्षदाें की बैठक बुलाई है, सबकी राय लेकर सहमति से निर्णय लेंगे। बैठक में ही चर्चा करेंगे पार्टी से टिकट किसको दें। निर्दलीयों का भी हमें साथ मिलेगा, एेसे में कांग्रेस पार्टी नगर परिषद में अगला बोर्ड बनाएगी।

भाजपा कांग्रेस काे नहीं आने देंगे

विधायक मोहनराम चौधरी ने कहा, कांग्रेस को सत्ता पक्ष का फायदा मिला है। उन्होंने परिसीमन में भाजपा के वोटर परिवारों को दो भागों में बांटा। हमने सर्वे करवाकर टिकटों के वितरण किया था। कई वार्डों से जीते निर्दलीय भाजपा के समर्पित हैं। हमारे दो ऑप्शन हैं। पार्टी से दावेदार खड़ा होगा तो निर्दलीयों का साथ लेंगे, अन्यथा किसी निर्दलीय को खड़ा कर साथ देंगे। कांग्रेस का बोर्ड नहीं बनने देंगे।

रालोपा : किसान आंदोलन में व्यस्त थे, हमारा जनाधार बढ़ रहा

आरएलपी जिलाध्यक्ष हनुमान भाकर ने कहा, पहला क्षेत्रीय दल ने निकाय चुनाव में प्रत्याशी उतारे। नागौर में 12 में से 3 जगहों पर हमारे प्रत्याशियों ने टक्कर देते हुए दूसरे स्थान पर रहे। मूंडवा पालिका में पहले ही चुनाव में हम बोर्ड बनाने जा रहे हैं। पार्टी संयोजक व अन्य पदाधिकारी किसान आंदोलन में व्यस्त होने के बावजूद पार्टी के के लिए यह परिणाम सर्वमान्य है। धीरे-धीरे पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, आगामी चुनाव में पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और उभरेगी।

यह वो पांच वार्ड जो चर्चा में थे, यहां सभापति दावेदार हारे

1.चांदनी सांखला
(भाजपा से सभापति दावेदार) वार्ड-11 से चुनाव लड़ रही चांदनी पुत्री कुनाराम माली को पार्टी ने सभापति की दावेदार की कमान सौंपी। मगर इन्हें कांग्रेस की पायल ने 138 वोटों से हरा दिया। जबकि कुनजी बाड़ेबंदी भी कर चुके थे।

क्यों हारी: वोटरों में पकड़ नहीं, एससी-एसटी वोट खिसके, 1360 में से 1034 ही वोट पड़े, इसका नुकसान झेलना पड़ा।

2. रमा सांखला

(निर्दलीय सभापति दावेदार) पूर्व सभापति बिरदीचंद सांखला की पत्नी रमा वार्ड-47 से निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में थीं। इन्हें कांग्रेस के दीन दयाल पंवार ने 269 वोटों से हरा दिया।

क्यों हारीं : अपना वार्ड छोड़कर नए वार्ड-47 में चुनाव लड़ा। वोटरों में पकड़ कमजोर रही। साथ ही चुनावी रणनीति तय करने में फेल।

3. जंवराई सोलंकी

(कांग्रेस सभापति दावेदार) पूर्व सभापति कृपाराम सोलंकी की पत्नी जंवराई कांग्रेस से सभापति की दावेदार थीं। वार्ड 18 से जंवराई को उन्हीं के दोहिते और निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र पंवार ने मात दे दी।

क्यों हारीं: वोटरों में पकड़ नहीं थी। एससी-एसटी वोट खिसके। पहले से परिवार की नाराजगी और कम वोटिंग हार का कारण बना।

4. मनोहर सिंह

पूर्व पालिका अध्यक्ष मनोहर सिंह भाजपा छोड़ कांग्रेस में आए। खुद वार्ड 1 से 652, वार्ड 11 से बेटी स्वरूप 275 और वार्ड 13 से भी बेटी मनीषा 143 वोटों से हार गई। तीनों को मिलाकर 642 वोट मिले, जबकि हारे 1070 वोटों के अंतर से। क्यों हारे: पार्टी बदलना, स्थानीय वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम कटवाना, ग्राउंड में पकड़ नहीं होना व वोटरों की नाराजगी ले बैठी।

5. इस्लामुद्दीन

पूर्व उप सभापति, वार्ड-24 से चुनाव लड़ने वाले निवर्तमान उप सभापति इस्लामुद्दीन को अपने ही वार्ड में बड़ी हार झेलनी पड़ी है। वो अपने वार्ड से तीसरे नंबर पर रहे हैं। जबकि उनके वार्ड से कांग्रेस से सदाकत अली 536 वोटों से जीते।

क्यों हार: नए वार्ड 24 से चुनाव लड़ा। सामने प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों की वार्ड में मजबूत पकड़ ने ही उन्हें हराया।

जीत कर चौंकाया

वार्ड 18 से विजेता धर्मेंद्र, कृपाराम के बड़े भाई की बेटी के पुत्र हैं। धर्मेंद्र ने मांगीलाल भाटी के साथ से जंवराई को हराकर चौंकाया है।

हार कर चौंकाया

​​​​​​​पूर्व पालिकाध्यक्ष मनोहरसिंह ने खुद व दोनों बेटियों को चुनाव लड़ाया। तीनों ही जगहों पर मनोहर सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा।

पति-पत्नी दोनों जीते
शहर के वार्ड संख्या-38 से नवरतन मल बोथरा तथा वार्ड 39 से उनकी पत्नी मीतू निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान उतरे। नवरत्न मल ने 611 वोट हासिल कर कांग्रेस के सुरेश को 241 वोटों से हराया। वहीं पत्नी मीतू ने 514 वोट हासिल कर निर्दलीय प्रत्याशी शिवनारायण को 249 वोटों से हरा पति-पत्नी दोनों ने जीत का परचम लहराया।

जीत ने चौंकाया
एडवोकेट गोविंद कड़वा ने वार्ड 1 से पूर्व पालिकाध्यक्ष मनोहर सिंह को 652 वोट बड़ी मात दी है। गोविंद को 933 तो मनोहर सिंह को मात्र 281 वोट ही मिले। यानी यहां कांग्रेस, भाजपा व रालोपा तीनों को मिला कुल 607 वोट ही मिले।

जीत से दिया जवाब
भाजपा के युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कैलाश तोलावत का पार्टी ने टिकट काटा था। तोलावत ने खुलकर विरोध किया। परिवार से निर्दलीय प्रत्याशी उतारा और भाजपा के प्रत्याशी को हरा, पार्टी को जीत से जवाब दिया।

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