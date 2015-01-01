पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मांग:घरेलू कार्यक्रम का बोल गहने ले गई महिला, 4 साल बाद भी नहीं लौटाए

नागौर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • आरोप है कि ढाई तोला की कंठी, तेवड़ा पांच तोला, पुणच सवा तोला की है

एक समारोह में जाने के लिए उधार के गहने लाने के बाद उनको वापस नहीं लौटने के आरोप में कोतवाली थाना पुलिस ने एक महिला के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार फरड़ोद निवासी भीयांराम पुत्र मंगा राम जाट ने आरोपी जायल तहसील के तेजासर निवासी सुमन पत्नी सुरेश जाट के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

रिपोर्ट के अनुसार भीयांराम का भतीजा सुरेश उर्फ सेतु ताउसर रोड हाउसिंग बोर्ड में रहता है। 29 अप्रैल 2016 को भतीजे सुरेश के हाउसिंग बोर्ड स्थित घर पर ग्रह प्रवेश का कार्यक्रम था। उसी दिन उसकी पत्नी केसी देवी व सुमन भी वहां आए हुए थे। तभी दोपहर एक बजे सुमन ने उसकी पत्नी से कहा कि उसके गांव में किसी कार्यक्रम में जाना है।

इसलिए उसको उनके कुछ गहने चाहिए। इनमें कंठ, तेवटा, पुणच मांगी और उनको जल्द ही वापिस लौटाने के लिए भी बोला था, लेकिन निर्धारित समय होने के बावजूद महिला ने उक्त गहनों को वापस नहीं लौटाया। इसके चलते परिवादी ने अपने गहनों की मांग रखी। इस पर महिला टालमटोल करने लगी। साथ ही गहनों को वापस नहीं देने पर अड़ गई। इस पर महिला को कई बार समझाइश भी गया। बावजूद उसने एक भी नहीं सुनी।

पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई
भीयाराम ने पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में बताया कि ढाई तोला की कंठी, तेवड़ा पांच तोला, पुणच सवा तोला के हैं, जिनको गांव के ही सुनार से गढ़वाया गया था। अब आरोपियों ने गहनों को वापस नहीं किया जा रहा है। आरोप है कि उक्त मामले की परिवादियों की ओर से कोतवाली थाना पुलिस को रिपोर्ट भी सौंपी गई, लेकिन पुलिस ने प्रकरण में कार्रवाई तो दूर रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। इसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी परिवाद सौंपे गए। बावजूद थाना पुलिस ने इस ओर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। परिवादी को कोर्ट के मार्फत रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंअमेरिका से लौटकर पत्तल बनाना शुरू किया, इस साल कर चुके हैं 15 लाख का बिजनेस - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें