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समिति की बैठक:महिला सहायता समिति की बैठक आयाेजित

नागाैर6 घंटे पहले
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कलेक्टर डाॅ. जितेंद्रकुमार साेनी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला महिला सहायता समिति की बैठक हुई। बैठक को लेकर उप निदेशक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि कलेक्टर ने महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र द्वारा गत त्रेमास में केंद्र पर दर्ज प्रकरणाें पर परामर्श दाताओँ द्वारा की गई कार्यवाही पर चर्चा की।

केंद्र द्वारा समझाइश के माध्यम से निपटाए गए प्रकरणों की सराहना करते हुए परिवारों को एकजुट रखने में केंद्र की अहम भूमिका को विशेष उल्लेखित करते हुए अध्यक्ष द्वारा ऐसे 5 सफल प्रकरणों की कहानियां प्रसारित करने के निर्देश दिए।

बैठक में एडवोकेट ओम पुरोहित द्वारा महिला परिवादियों को कोर्ट में पैरवी के लिए निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका के बारे में समिति को बताया। जानकारी के अनुसार इस बैठक में पुलिस, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से भी चर्चा की गई। इस अवसर पर अनेक मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

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