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कार्यक्रम:हादवे पर बने केरिया नाडा जीर्णोद्धार का काम शुरू

ठठाना मीठड़ी3 घंटे पहले
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कस्बे में हाईवे पर केरिया बालाजी के पास स्थित केरिया नाडा में आज से दो माह के लिए जीर्णोद्धार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।

कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर पंचायत समिति विकास अधिकारी रामनिवास चौधरी ने बताया कि नावां पंचायत समिति में कुल पांच ग्राम पंचायतों में मोंडल के रूप में जीर्णोद्धार कार्यक्रम अभियान 16 दिसम्बर से 28 फरवरी तक किया जा रहा है। जिनमें मीठड़ी कस्बे में केरिया नाडा भी है।

जानकारी के अनुसार इस दौरान पंचायत समिति विकास अधिकारी रामनिवास चौधरी, जेटीओ रामलाल चौधरी, सरपंच केलादेवी बावरी, उप सरपंच वीरेंद्र सिंह राठौड़, मेट माया, सरोज सहित महिला श्रमिक मौजूद थी।

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