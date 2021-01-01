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प्रदर्शन:संखवास बस स्टैंड पर दुकानों में युवक ने लगाई थी आग, सीसीटीवी से खुलासा

संखवास3 घंटे पहले
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संखवास.बंद के दौरान आक्रोशित व्यापारियों को समझाइश करते भवंडा थाना अधिकारी और मूंडवा सीईओ। - Dainik Bhaskar
संखवास.बंद के दौरान आक्रोशित व्यापारियों को समझाइश करते भवंडा थाना अधिकारी और मूंडवा सीईओ।
  • दुकानों में लगाई आग की घटना पर व्यापारियों ने जताया आक्रोश, पुलिस ने मौके पर पहुंच सात दिन में आरोपी को पकड़ने का दिया आश्वासन

कस्बे के न्यू बस स्टैंड पर मंगलवार सुबह लगी आग का खुलासा बुधवार को हुआ। पास में ही स्थित करणी हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी, बल्कि रात पौने दो बजे एक युवक ने दुकान के ऊपर चढ़कर आग लगाई थी।

वहीं दुकान का सेंटर भी ऊपर से टूटा मिला है। जिसके चलते व्यापारियों ने दिनभर प्रदर्शन किया तथा पुलिस भी मौके पर पहुंची। व्यापारियों के हड़ताल करने व प्रदर्शन करने के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान व्यापारियों ने टायर जलाकर विरोध किया। वहीं पुलिस ने सात दिन में दोषी को गिरफ्तार का आश्वासन दिया है। वहीं सरपंच भीखाराम ने गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि मुख्य बस स्टैंड पर मोहम्मद अली व उनके भाई फकरुद्दीन की दुकान में आग लग गई थी।

जिसकी जानकारी उनको मंगलवार को सुबह मिली। पीड़ित व लोग इसको शॉर्ट सर्किट मानते थे लेकिन सीसीटीवी ने सब खुलासा कर दिया। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में बड़ी मात्रा में ऐसी घटनाएं होने लगी है। वहीं पुलिस द्वारा गश्त नहीं किए जाने के कारण चोरी, मारपीट जैसी विभिन्न घटनाएं दिनोदिन बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन इसको लेकर गंभीर नहीं है।

घटना को लेकर टायर जला किया प्रदर्शन, बाजार रखा बंद
ग्रामीणों ने आग लगने की घटना को लेकर विरोध जताया तथा टायर जलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बाजार बंद रखा गया तथा सैंकड़ो की संख्या में ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अज्ञात आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने की मांग भी रखी है। वहीं भावंडा पुलिस ने आरोपियों को सात दिन के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया तथा गांव के लोगों को घटना स्थल से हटाकर समझाइश की।

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