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कार्यक्रम:30 साल से अधिक उम्र के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी टीम

परबतसर2 घंटे पहले
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  • गैर संचारी रोग कार्यक्रम के तहत होंगे शिविर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा खण्ड परबतसर के अधीन राष्ट्रीय गैर संचारी रोग कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 52 कैम्प ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। बीसीएमओ डॉ डीपी जोशी ने बताया कि इस कैम्प में प्रशिक्षित जी.एन.एम., लैब टेक्नीशियन, रिहेब्लीटेशन कार्यकर्ता, काउंसलर गांवों में मोबाइल टीम के माध्यम से जाकर 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे तथा बी.पी. व ब्लड शुगर की जांच करेंगे। इसी कार्यक्रम में नशामुक्ति, कैंसर, शुगर, लकवा, हार्ट डिजीज से पीड़ित लोगों को चिकित्सा सुविधा, रेफर सेवाएं, रोग की पहचान की जाकर समय पर सही सलाह देकर उन्हें इन रोगों के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा फिजियोथेरेपी के बारे में भी बताया जाएगा। इस टीम के काउंसलर द्वारा नशा व इन रोगों से पीड़ित लोगों की काउंसलिंग की जाकर उन्हें इनसे बचाव व नशा छोड़ने के बारे में बताया जाकर उचित सलाह भी दी जाएगी। खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की 6 टीमों द्वारा मार्च 2021 तक इस तरह के 52 कैम्प लगाएं जाएंगे, जिसमें सभी कार्मिक भाग लेंगे।

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