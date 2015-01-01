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परेशानी:गुणवत्ता के फेर में 1500 किसान, नहीं तुला मूंग

रियांबड़ी4 घंटे पहले
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  • रियां बड़ी उपखंड अधिकारी ने मूंग तुलाई केंद्र का लिया जायजा, दिए जरूरी दिशा-निर्देश

सरकार द्वारा मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होने के बावजूद मूंग की निम्न गुणवत्ता बता मूंग खरीद नहीं की जा रही है। मूंग की गुणवता के फेर में यहां 1540 किसानों के मूंग खरीद के इंतजार में किसानों के खलिहान में पड़े हैं। कस्बे में मालियों की ढाणी स्कूल में मेड़ता मार्केटिंग के तत्वावधान में मूंग तुलाई केंद्र 1 नवंबर से आरंभ हुआ। मूंग केंद्र का जायजा लेने पहुंचे उपखंड अधिकारी सुरेश केएम को केंद्र प्रभारी मांगीलाल शर्मा ने बताया कि 1 नवंबर से केंद्र पर तुलाई का कार्य आरंभ किया गया है।

यहां पर 1546 किसानों को मूंग तुलाई का टोकन जारी किया हुआ है। अब तक 40 से 50 मूंग तुलाई केंद्र पर किसानों ने अपने मूंग के सैंपल भेजे हैं। सैंपल की गुणवत्ता नहीं होने के कारण यह मूंग खरीद के लिए मान्य नहीं किए गए है। इससे किसान परेशान है। वही निम्न गुणवत्ता का मूंग काले छोटे दाने होने से किसानों को भी परेशानी आ रही है।

उपखंड अधिकारी सुरेश केएम को तुलाई केंद्र प्रभारी शर्मा ने बताया कि मेड़ता रोड से आए एक किसान का मूंग का सैंपल दिखाते हुए कहा कि अब तक यह एक ही गुणवत्तापूर्ण मूंग का सैंपल यहां आया है, जो पास हुआ है किंतु किसान यह मूंग लेकर यहां तुलाई के लिए नहीं आया है।

लेकिन बीते 6 दिन में करीब दो दर्जन से अधिक किसान खरीद केन्द्र पर अपनी मूंग की फसल के सैंपल लेकर पहुंचे थे लेकिन मूंग की निम्न गुणवत्ता के चलते सभी के सैंपल रिजेक्ट कर दिए गए, जिसके चलते एक भी किसान के माल की तुलाई नहीं हो सकी।

भारतीय किसान संघ अध्यक्ष एवं रियां बड़ी सरपंच गिरधारी लाल सैनी ने बताया कि इस बार अधिक बारिश के चलते मूंग की फसल की गुणवत्ता व उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिसके चलते किसान पहले से ही परेशान है। सरकार को इन किसानों की परेशानी को समझते हुए किसानों के मूंग समय पर खरीदने चाहिए।

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