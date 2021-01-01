पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रेरणात्मक:भामाशाह के सहयोग से मंदिर गेट का निर्माण करवाया गया

सांजू4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

कस्बे के मुख्य बस स्टैण्ड के पास चामुंडा माता मंदिर का गेट निर्माण कार्य भामाशाहों के सहयोग से किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से मुख्य गेट का निर्माण किया गया। वहीं मुख्य गेट के लिए लोहे की खटकल बनाकर लगाई जा रही है। चांमुडा माता की आस्था के साथ ही श्रद्धालुओं व भामाशाहों का माताजी के प्रति सहयोग करने की भावना बनी रहती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser