पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्वच्छता:दीपावली पर सफाई अभियान किया गया

संखवास37 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

कस्बे में ग्राम पंचायत के द्वारा हर साल की तरह इस बार भी दीपावली जैसे त्योहार पर कस्बे में साफ सफाई का अभियान चलाया गया। गांव के सफाई कर्मियों को 3 दिन तक पूरे कस्बे की सफाई अभियान में भाग लिया और कस्बे की हर गली हर मोहल्ले, बस स्टैंड चौराहे तथा सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाकर के वहां का कचरा उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में डाला गया। सरपंच प्रतिनिधि पप्पू राम के अनुसार कस्बे वासियों पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे इसके तहत कस्बे में साफ सफाई अभियान चलाया जाता है। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम वासियों से अनुरोध किया जाता है कि अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें तथा एकत्रित कचरे को गांव से बाहर डाला जाए। इससे स्वच्छ गांव और हरित गांव- गांव का सपना साकार हो सके।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें