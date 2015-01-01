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  • 11 Youths, Including Six Fake Candidates Who Came To Jaipur To Give Police Constable Recruitment Examination Paper, Were Arrested

राजस्थान में पकड़े मुन्ना भाई:पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर देने जयपुर आए छह फर्जी अभ्यर्थियों सहित 11 युवक गिरफ्तार, फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे, फिर कार से आए

जयपुर14 मिनट पहले
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असली अभ्यर्थी की जगह पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने आया यह गैंग पटना से फ्लाइट में दिल्ली पहुंचा। यहां तीन कार से जयपुर आए। लेकिन नाहरगढ़ पुलिस की चुस्त नाकाबंदी में पकड़े गए।
  • जयपुर में नाहरगढ़ थाना पुलिस ने गैंग को नाकाबंदी के दौरान गैटोर रोड तिराहे पर पकड़ा
  • जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंग के दो सरगनाओं को कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने धर लिया
  • भरतपुर के असली अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने जयपुर आ रहे थे, 3 से 4 लाख रूपए में सौदा

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले ही जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने नकलची गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना से जयपुर परीक्षा देने आए 6 फर्जी अभ्यर्थियों सहित 11 युवकों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग में शामिल दो सरगना राजस्थान के ही रहने वाले है। यह कार्रवाई नार्थ जिले में नाहरगढ़ थाना पुलिस ने की। इसमें जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल टीम ने भी रोल निभाया।

प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि तीन से चार लाख रुपए लेकर यह गैंग असली अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देती है। इसके लिए असली अभ्यर्थी दलाल के मार्फत परीक्षा देने आए लड़कों को अपना पहचान पत्र, परमिशन लैटर व अन्य दस्तावेज सौंप देते है। जिस पर फोटो चिपकाकर गैंग में शामिल युवक परीक्षा केंद्र में आसानी से परीक्षा देकर चले जाते है। लेकिन, इस बार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में नकलची गैंग की धरपकड़ के लिए जयपुर पुलिस अलर्ट थी। इस गैंग की तीन लक्जरी कार जब्त कर ली है। इनमें दो दिल्ली नंबरों की है और एक राजस्थान नंबर की।

यह है फर्जी परीक्षा देने वाली पटना और राजस्थान की गैंग

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मनीष कुमार, अंकित कुमार, जितेंद्र कुमार, सुमित कुमार, कुंदन कुमार, मिथलेश कुमार, चंदन कुमार, अंकित राज और विवेक कुमार बिहार में पटना जिले के रहने वाले है। इसके अलावा राजस्थान में अलवर जिले के खेड़ली निवासी आरोपी बलराम गुर्जर (29) और देवीसिंह गुर्जर (25) भरतपुर जिले में भुसावर के रहने वाले है। ये दोनों गैंग के सरगना है, जो कि असली अभ्यर्थी से संपर्क कर उनकी जगह परीक्षा दिलवाने के लिए बिहार व अन्य राज्यों से युवकों को परीक्षा देने बुलवाते है। इसकी एवज में मोटी रकम वसूल करते है। इसके अलावा दो ड्राइवरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

फ्लाइट में पटना से दिल्ली पहुंचे, एक दिन होटल में ठहरे और कार से जयपुर आए
डीसीपी डॉ. राजीव पचार के मुताबिक नकलची गैंग में शामिल 6 युवकों ने सरगना देवी सिंह और बलराम गुर्जर के मार्फत भरतपुर के 6 युवकों की जगह शुक्रवार को शुरु हुई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर देना तय किया था। इसके लिए छह युवकों को परीक्षा देनी थी, जबकि उनके 3 साथियों को उनकी ठहरने की व्यवस्था करनी थी। इसके लिए पटना से 9 युवक 4 नवंबर को फ्लाइट में बैठकर दिल्ली पहुंचे। यहां एक दिन होटल में ठहरे। इसके बाद दो लग्जरी कारों से जयपुर के लिए रवाना हो गए। वहीं, देवी सिंह और बलराम गुर्जर दूसरी कार में जयपुर आए।

जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में गैटोर रोड पर नाकाबंदी में पकड़ा, पूछताछ में उगला राज
कोतवाली एसीपी मेघचंद मीणा ने बताया कि बिहार के युवकों की दोनों कार दिल्ली रोड से रामगढ़ मोड़ होकर गैटोर रोड तक पहुंच गई। इन युवकों को सिंधीकैंप पहुंचना था। लेकिन वे गूगल मैप की मदद के बजाए रास्ता भटक गए। यहां नाकाबंदी में मौजूद एएसआई मनोज सिंह ने स्टाफ के साथ दोनों कार को रुकवाया। पूछताछ में पटना से आए फर्जी अभ्यर्थी जवाब नहीं दे सके।

तब एएसआई मनोज शेखावत ने नाहरगढ़ थानाप्रभारी मुकेश कुमार को सूचना दी। तब सख्ती से पूछताछ में दोनों कार में सवार 9 युवकों ने परीक्षा देने जयपुर आना बताया। तब उनकी निशानदेही पर कमिश्नेरट की स्पेशल टीम ने एडिशनल डीसीपी सुलेश चौधरी के सुपरविजन में गैंग के सरगना देवी सिंह और बलराम गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया।

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में वांटेड है बलराम
नाहरगढ़ थानाप्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपी बलराम ने रेलवे में ग्रुप डी के भर्ती परीक्षा में अपने गांव के युवक को नौकरी लगवाने का झांसा देकर मोटी रकम वसूल कर ली थी। इसके बाद नौकरी नहीं लगने और रुपए वापस नहीं लौटाने पर उस युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली थी। तब मुंडावर पुलिस थाना, जिला भिवाड़ी अलवर में बलराम के खिलाफ पिछले साल आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें वह वांटेड चल रहा था। जयपुर पुलिस ने मुंडावर पुलिस से इस केस के संबंध में जानकारी जुटाई है। वहीं, पटना से आया आरोपी मनीष पहले भी पिंटू के नाम के लड़के से किसी और के लिए जयपुर में परीक्षा दिलवा चुका है।

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