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  • 17 Lives On 4 And A Half Kilometer Elevated Road In Jaipur So Far, Officers Remember The Flaw In Road Engineering After The Accident

ऑडी कार से सड़क हादसा:जयपुर में साढ़े 4 किलोमीटर लंबे एलीवेटेड रोड पर अब तक 17 जिंदगी खत्म, हादसे के बाद अफसरों को याद आती है रोड इंजीनियरिंग में खामी

जयपुर9 मिनट पहलेलेखक: विष्णु शर्मा
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साढ़े चार किलोमीटर लंबी इस रोड पर कई सड़क हादसे हो चुके है। अब तक 17 लोगों की जान चली गई। लेकिन खामियों को दुरुस्त नहीं किया गया। गाड़ियों की स्पीड पर कंट्रोल के उपाय नहीं हुए
  • शुक्रवार को कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा देने आए युवक की ऑडी कार की टक्कर से दर्दनाक मौत
  • वर्ष 2014 से अब तक यहां कई सड़क हादसे हुए, इनमें 17 लोगों की मौत हुई, काफी घायल हुए

जयपुर शहर को मेट्रो सिटी का दर्जा देने की शुरुआत के साथ ही करीब सात साल पहले अजमेर रोड पर करीब साढ़े किलोमीटर लंबा एलीवेटेड रोड बनकर तैयार हुआ। इसका एक छोर करीब 2.9 किलोमीटर का है, जो कि विधायकपुरी से अजमेर रोड की तरफ जाता है। मंत्रियों ने इस रोड का उद्घाटन कर फीते काटे। अफसरों ने तालियां बजाई और फिर शहरवासियों के आवागमन के लिए यह रोड खोल दिया गया। लेकिन कुछ वक्त बाद ही राहत की यह रोड वाहन चालकों की जिंदगियां छीनने लगी। यहां सड़क हादसे होने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि यहां रफ्तार पर लगाम नहीं सकी।

यहां जब भी सड़क हादसा हुआ, अफसरों ने कहा रोड की खामियां को दिखवाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ सुधार नहीं हो सका। हादसों में जानें जाती रहीं
यहां जब भी सड़क हादसा हुआ, अफसरों ने कहा रोड की खामियां को दिखवाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ सुधार नहीं हो सका। हादसों में जानें जाती रहीं

वर्ष 2014 से अब तक 17 मौतें, काफी लोग घायल
एलीवेटेड रोड पर हादसे की सबसे बड़ी वजह है यहां सोढाला तिराहे के ठीक ऊपर बना एक जानलेवा घुमाव। हवा में झूलती इस रोड को बनाने वाले इंजीनियरों ने इस घुमाव को अनदेखा कर दिया। यहां सबसे पहले वर्ष 2014 में सड़क हादसा हुआ। जिसमें 2 से 3 वाहन चालकों की जान चली गई। इससे ज्यादा घायल भी हो गए। तब से शुरु हुआ सड़क हादसे में मौत का सिलसिला अब तक बंद नहीं हुआ है।

अपनों की मौत पर हर बार आंसू बहे, दिलासा भी मिली, लेकिन प्रशासन की सुस्ती की वजह और वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से हादसे होना कम नहीं हुए
अपनों की मौत पर हर बार आंसू बहे, दिलासा भी मिली, लेकिन प्रशासन की सुस्ती की वजह और वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से हादसे होना कम नहीं हुए

हादसों के बाद जिम्मेदारों का एक ही जवाब- रोड इंजीनियरिंग की खामियां देखेंगे

हादसों पर सवाल तो हर बार उठे। लेकिन, जिंदगियां बचाने वाला सुधार नहीं हो सका। इसकी वजह यह रही है कि वर्ष 2014 से 2020 तक अजमेर रोड पर बनी इस एलीवेटेड रोड पर तकरीबन 17 वाहन चालकों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मौत वर्ष 2015 में हुई। जबकि, इस साल एलीवेटेड रोड पर तीन सड़क हादसे हुए। इनमें तीन जनों की मौत हो गई।

आज ऑडी कार की टक्कर से हुए हादसे ने शहरवासियों को हिलाकर रख दिया

एलीवेटेड रोउ पर शुक्रवार सुबह ऑडी कार की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत ने शहरवासियों को हिलाकर रख दिया। पाली का रहने वाला माड़ाराम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के लिए जोधपुर से जयपुर आया था। वह सोढाला में अजमेर रोड पर परीक्षा केंद्र तक पैदल जाने के लिए एलीवेटेड रोड से गुजर रहा था। तभी तेज घुमावदार कट के पास तेज रफ्तार ऑडी कार ने माड़ाराम को जोरदार टक्कर मारी।

पुलिस की नौकरी पाने का सपना लिए जोधपुर से जयपुर आए माडाराम की जिंदगी को एलीवेटेड रोड पर तेज रफ्तार ऑडी कार ने छीन लिया
पुलिस की नौकरी पाने का सपना लिए जोधपुर से जयपुर आए माडाराम की जिंदगी को एलीवेटेड रोड पर तेज रफ्तार ऑडी कार ने छीन लिया

इससे माडाराम उछलकर करीब 30 फीट दूर एक दुकान की टीनशेड से टकराकर छत पर गिर पड़ा। उसका पैर कटकर अलग हो गया। मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बेकाबू कार पुलिया पर बिजली पोल से टकराकर रुक गई। इस कार को नेहा सोनी नाम की महिला चला रही थी। हादसे के बाद भी एसीपी ट्रेफिक आहद खान मौके पर पहुंचे। इसके अलावा अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

खामियों में सुधार के लिए अफसरों को पत्र लिखा गया, लेकिन सबने आंखें मूंद ली

अफसरों ने कहा कि दुर्घटना करने वाली कार को जब्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह हादसा घुमावदार जानलेवा कट की वजह से होने की बात सामने आई है। रोड इंजीनियरिंग में खामी की जांच करवाकर दुरुस्त करवाएंगे। वहीं, इस संबंध में यातायात और दुर्घटना थाना पुलिस भी पत्र लिख चुकी है कि इस रोड पर खामियों को दुरुस्त करवाया जाए। यहां रिफलेक्टर और स्पीड को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं। लेकिन सब कागजों में बंद रह गए।

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