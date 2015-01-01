पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • 47.77 Lakh Cash Three Vehicles, Documents Of Several Plots Found In The House Of Trapped Officer Sitaram Verma In Jaipur By Acb

घूसखोर अफसर के घर एसीबी का सर्च ऑपरेशन:रिश्वत लेते ट्रेप हुए अफसर के घर मिले 47.77 लाख नकद, तीन लक्जरी गाड़ियां, कई भूखंडों के दस्तावेज, आज खुलेगा लॉकर

जयपुर8 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
एसीबी टीम ने गुरुवार को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के ऑफिस में दबिश देकर एक्सईएन दानसिंह मीणा और टेक्नीकल सहायक सीताराम वर्मा को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
  • भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को पेट्रोल पंप की एनओसी देने की एवज में पकड़ा था
  • अलमारी में एक गोपनीय लॉकर में छिपा रखी थी रकम, आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज होगा

बीकानेर के नोखा में हाइवे पर एक पेट्रोल पंप की एनओसी देने की एवज में 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के टेक्नीकल असिस्टेंट सीताराम वर्मा के घर चली सर्च में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने करीब 48 लाख रुपए बरामद किए है। इस रकम को सीज कर दिया गया है। वर्मा ने यह मोटी रकम अपने घर में एक अलमारी के बेस में गोपनीय तरीके से बना रखे लॉकर में छिपा रखी थी। इन नोटों को गिनने के लिए एसीबी को मशीन मंगवानी पड़ी। इस सर्च कार्रवाई में पांच से छह एसीबी के कर्मचारियों को लगाया गया।

अलमारी के बेस में गोपनीय लॉकर बनवा रखा था। इसी में छिपा कर रखी थी लाखों रुपए की नकदी
अलमारी के बेस में गोपनीय लॉकर बनवा रखा था। इसी में छिपा कर रखी थी लाखों रुपए की नकदी

एसीबी के एडीजी एमएन दिनेश ने बताया कि सीताराम का जयपुर में चार मंजिला मकान है, जो कि अपने एक अन्य मकान के पास निर्माणाधीन है। सर्च कार्रवाई में उसके घर में तीन लक्जरी गाड़ियां होना सामने आया है। इसके अलावा कई भूखंडों के दस्तावेज और कई बैंक अकाउंट होने की भी जानकारी सामने आई है। एसीबी को सीताराम वर्मा के घर से एक लॉकर की चाबी मिली है। इस लॉकर को एसीबी शुक्रवार को खुलवाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि लॉकर में भी गहने और नकद बरामद होगी।

सीताराम वर्मा के घर से बरामद हुई रकम को गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। करीब 47.77 लाख रुपए बरामद हुए
सीताराम वर्मा के घर से बरामद हुई रकम को गिनने के लिए मशीन मंगवाई गई। करीब 47.77 लाख रुपए बरामद हुए

आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज होगा

यह आय कहां से अर्जित हुई। इसके संबंध में सीताराम वर्मा और उनका परिवार कोई ठोस जवाब नहीं दे सका। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि सीताराम वर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति दर्ज का केस दर्ज किया जाएगा।

गौरतलब है कि एसीबी ने गुरुवार दोपहर में अजमेर रोड डीसीएम स्थित मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के ऑफिस में दबिश देकर एक्सईएन दानसिंह मीणा और टेक्नीकल सहायक सीताराम वर्मा को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ बुधवार को बीकानेर निवासी पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई थी।

जिसमें बताया था कि बीकानेर के नोखा में हाइवे पर उसके पेट्रोल पंप के लिए एनओसी देने की एवज में 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। जिसका सत्यापन करने के बाद एएसपी नरोत्तम वर्मा और पुलिस इंस्पेक्टर नीरज भारद्वाज के नेतृत्व में एसीबी टीम ने कार्रवाई की। इनमें दानसिंह मुंबई से आईआईटी कर चुका है। वह महज 27 वर्ष का है और इंडियन इंजीनियरिंग सेवा में चयनित हुआ था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में पिछले 15 दिन में 11 बार एक्टिव केस बढ़े, बीते 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 6820 नए केस आए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें