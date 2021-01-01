पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

खाट पर ही सिमट गई जिंदगी:झोपड़ी में आग से जिंदा जली महिला, लकवाग्रस्त होने से न भाग सकी न चिल्ला सकी

चित्तौड़गढ़2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
डैमो पिक। - Dainik Bhaskar
डैमो पिक।
  • चित्तौड़गढ़ के रोलाहेड़ा गांव की घटना

चंदेरिया थाना क्षेत्र के रोलाहेड़ा गांव में सोमवार को एक झोपड़ी में आग लग गई। खाट पर लेटी महिला आग में जल गई। वह लकवा की बीमार होने से न भाग सकी न चिल्ला सकी। पुलिस ने शव का मौके पर ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया।

चंदेरिया के कार्यवाहक थानाधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि रोलाहेड़ा निवासी 45 वर्षीय नोजीबाई पत्नी मांगीलाल भील घर में लोहे के पलंग पर लेटी थी। झोंपड़ी में आग लग गई। महिला कुछ समय से लकवा पीड़ित है। मांगीलाल के घर से लपटें उठती देख पड़ोसी दौड़ पड़े।

आग बुझाने का प्रयास भी किया पर सफल नहीं हुए। फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक महिला समेत सब कुछ जल चुका था। सूचना पर चंदेरिया थाना पुलिस व गंगरार डिप्टी कमल जागिड़ भी पहुंचे। मांगीलाल भील मजदूरी पर गया हुआ था। उसके दो बेटे भी काम पर गए थे।

घटना के समय अकेली थी महिला
घर में दोपहर के समय नोजी के अलावा कोई नहीं था। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। मांगीलाल के अनुसार घर में पत्नी के इलाज के लिए रखे 40 हजार रुपए व बाइक भी खाक हो गई। नोजी को दो साल पहले लकवा हो गया था तब से वह घर में ही खाट पर रहती थी।

आग लगी तब झोंपड़ी के ऊपर लकड़ी की छत, पास में पति का बिस्तर व एक बाइक पड़ी थी। बाइक के पेट्रोल व बिस्तरों से आग तेज होकर महिला के पलंग तक फैल गई। एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। पति ने पुलिस को रिपोर्ट दी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसोना प्रति 10 ग्राम 1896 और चांदी प्रति किलो 1900 रुपए सस्ता हुआ; मोबाइल, फ्रिज और एसी महंगे - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser