दैनिक भास्कर Apr 30, 2020, 03:06 PM IST

जयपुर. गुरुवार को एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया। जिस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दुख जताते हुए लिखा कि कपूर एक बेहतरीन अभिनेता थे। उन्होंने अपनी अदाकारी के माध्यम से विशिष्ट पहचान स्थापित की। भारतीय सिनेमा में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत की आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत की आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

वसुंधरा राजे ने लिखा कि दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वह अपने प्रतिष्ठित कार्यों के माध्यम से हमारे बीच हमेशा रहेंगे। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना।

वसुंधरा राजे का ट्वीट

The passing of veteran actor #RishiKapoor ji is a huge loss for Indian Cinema.



He will continue to live on amongst us through his iconic works.



My condolences to his family and fans.