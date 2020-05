दैनिक भास्कर May 13, 2020, 06:51 PM IST

जयपुर. बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेश में हो रहे कोरोना टेस्ट के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर बताया कि अब तक राज्य में 1 लाख 85 हजार से अधिक कोरोना परीक्षण नमूने लिए गए हैं। राजस्थान में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 2213 परीक्षण किए जा रहे हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। मई के अंत तक, परीक्षण करने की क्षमता प्रति दिन 25000 तक बढ़ जाएगी।

इसके साथ उन्होंने कहा कि किसी भी प्रवासी श्रमिक को घर जाने के लिए सड़क पर नहीं आना चाहिए। राज्य सरकार ने उनके लिए बसों और ट्रेनों की व्यवस्था की है। विभिन्न स्थानों पर शिविर भी लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पास जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। बाहर से आने वाले प्रवासियों के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश 11 मई को भी जारी किए गए हैं। जिससे उन्हें किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट

So far, more than 1 lakh 85 thousand corona test samples have been taken in the state. There are 2213 tests being conducted in Rajasthan per 10 lakh population, which is higher than other states. By the end of May, the capacity to conduct tests will be increased to 25000 per day.