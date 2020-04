दैनिक भास्कर Apr 28, 2020, 11:56 AM IST

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट कर डॉक्टरों, स्वास्थकर्मी और स्वच्छता कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने लिखा कि देश में कोरोना के रोगियों के मामले में राजस्थान की रिकवरी दर बेहतर है। यह सब हमारे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और स्वच्छता कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और कमिटमेंट का नतीजा है। मेरी यही प्रार्थना है कि देश में सभी रोगी ठीक हों जाएं।

इसके साथ गहलोत ने लिखा कि केंद्र से कहा है कि राजस्व घाटे का सामना कर रहे राज्यों को जीएसटी मुआवजा और सीएसटी क्लेम तुरंत प्रदान करें। राज्यों पर आर्थिक दबाव है।

सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट

#Rajasthan has a better recovery rate of #COVID19 patients in the country. It is all due to the hard work, dedication & commitment of our doctors, health workers & sanitation staff. My wish & prayer is all patients in the country recover and gain good health.#राजस्थान_सतर्क_है