दैनिक भास्कर Apr 20, 2020, 03:31 PM IST

जयपुर. राजस्थान में 20 तारीक से मॉडफाई लॉकडाउन लागू कर दिया गया। वही सभी सरकारी दफ्तर भी खोले गए। इस दौरान चुनिंदा स्टाफ ही सरकारी दफ्तरों में पहुंचा। सोमवार सुबह गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि हम आज से राजस्थान में मॉडिफाई लॉकडाउन लागू कर रहे हैं। सभी से मेरी अपील है कि घरों के अंदर ही रहें और बाहर जाने से बचें। नागरिकों के लिए लॉकडाउन नियम पहले की तरह ही लागू हैं। प्रतिबंधों को कम करने का निर्णय सीमित और चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए है।

गहलोत ने लिखा कि कोरोना का खतरा बना हुआ है। जिससे लड़ाई जारी है। बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना हर किसी के लिए अनिवार्य है। सुरक्षा बनाए रखें। बार-बार हाथ धोते रहें। कृपया सड़कों पर थूकें नहीं। हमें सभी सावधानी बरतने की जरूरत है।

उन्होंने लिखा कि राज्य सरकार लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। लोगों को आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। बीमार लोगों को अस्पताल में उचित देखभाल मिल सके। हम आपके लिए हर वक्त उप्लब्ध हैं।

गहलोत के ट्वीट

