May 30, 2020

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार सुबह एक ट्वीट करते हुए रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि 40 श्रमिक विशेष ट्रेनें देरी से पहुंची। एक को पहुंचने में 9 दिन लगे और अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं प्रधानमंत्री को सुझाव देता हूं कि गोयल को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाया जाए क्योंकि हमने भारतीय रेलवे में इस तरह की गड़बड़ी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उन्हे केवल भाजपा के लिए फंड जमा करने पर ध्यान केंद्रित करने दें।

गहलोत का ट्वीट

As many as 40 Shramik special trains have been delayed,1 took 9 days to reach & 80 deaths reported so far. I suggest HPM to let Mr Goyal be Minister without portfolio as we hv nvr heard of such mess in Indian Railways ever before. Let him concentrate on fundraising for BJP only