दैनिक भास्कर Apr 15, 2020, 03:24 PM IST

जयपुर. राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीटर के जरिए कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि डॉक्टर से पुलिस कांस्टेबल तक सभी लोगों ने जिस रूप में काम किया है। उससे हमारा आत्मविश्वास और बढ़ गया है कि इस महामारी से मुकाबला करने में हम सक्षम हैं।

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि डॉक्टर, स्वास्थकर्मियों, तामाम उन कर्मचारियों और संविदाकर्मी जो आज रिस्क लेकर कोरोना का मुकाबला करने में लगे हैं। जो टेस्ट, स्क्रीनिंग और लोगों को आइसोलेशन और क्वारैंटाइन में रखने के लिए निकल पढ़े हैं प्रदेश और देशवासियों की सेवा के लिए। ये जज्बा आपका बना रहे। किसी भी धर्म, जाति, वर्ग का हो सब मिलकर लड़ेंगे तभी इस महामारी को हरा पाएंगे।

ट्वीट कर जयपुर के लोगों से टेस्ट के लिए आगे आने की अपील की

संबोधन से पहले गहलोत ने ट्वीट कर जयपुर के सभी लोगों से टेस्ट के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोगों से मेरी अपील है, कृपया कोरोना टेस्ट के लिए आगे आएं और किसी भी तरह का डर न रखें। सभी सकारात्मक रोगियों में, कई ने अस्पतालों से वसूली और छुट्टी दे दी है। राज्य सरकार ने उपचार के लिए अस्पतालों में सभी सुविधाएं प्रदान की हैं।

गहलोत का ट्वीट

My appeal to all people in Jaipur, kindly come forward for Corona test & do not fear anything. Among all positive patients, many have recovered & discharged from hospitals. State govt has provided all facilities in hospitals for treatment. #COVID19Pandemic #राजस्थान_सतर्क_है https://t.co/cSurAeghx8