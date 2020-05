दैनिक भास्कर May 23, 2020, 01:17 PM IST

जयपुर. प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बसों के मुद्दे पर पिछले दिनों कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय लल्लू को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस पर अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त टिप्पणी की है। अशोक गहलोत ने अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएमओ से अजय लल्लू की रिहाई की मांग की है। साथ ही लिखा कि अगर सभी राजनैतिक पार्टियां ऐसा करने लगी तो ये गलत उदाहरण होगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा कि यूपी कांग्रेस के प्रमुख अजय लल्लू की गिरफ्तारी अत्यंत निंदनीय है। आम लोगों के लिए आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है। अगर सत्ता में सभी राजनीतिक दल ऐसा करने लगते हैं तो यह एक गतल मिसाल कायम करेगा। पीएमओ, अमित शाह और जेपी नड्डा को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अजय लल्लू की रिहाई तुरंत सुनिश्चित करनी चाहिए।

अशोक गहलोत का ट्वीट

Arrest of UP Congress chief Mr Ajay Lalu for no fault of his is highly condemnable . Raising a voice for the common people is no crime. If all political parties in power start doing this it will set a bad precedent.