दैनिक भास्कर Jun 01, 2020, 11:47 AM IST

जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार सुबह ट्वीट करते हुए अपील करी की सरकार के नियमों की पालना करें। मुखयमंत्री गहलोत ने लिखा की लॉकडाउन 5.0 आज से शुरू हो गया है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का खतरा बना हुआ है। जिससे लड़ाई अभी जारी है। हमारी सुरक्षा व्यक्तिगत स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग पर निर्भर है। हमें सभी अनिवार्य रूप से सभी सावधानी बरतने की जरूरत है।

इसके साथ मुख्यमंत्री गहलोच ने लिखा कि प्रतापनगर स्थित आरयूएचएस अस्पताल और महिला चिकत्सालय में अब कोरोना रोगियों का उपचार किया जाएगा। राज्य सरकार सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज से एसएमएस अस्पताल जयपुर में गैर कोरोना रोगियों का इलाज किया जाएगा। सबसे बड़े अस्पताल होने के नाते एसएमएस को कोरोना मुक्त बनाया गया है।

गहलोट का ट्वीट

As lockdown 5.0 begins from today,we need to remain alert as Corona remains very much a threat & the fight is still on. Our safety lies in following guidelines of personal hygiene & social distancing.We need to tk all precautions compulsorily until we overcome. #राजस्थान_सतर्क_है