दैनिक भास्कर Apr 29, 2020, 02:39 PM IST

जयपुर. राजस्थान से बॉलीवुड की ऊंचाइयों तक पहुंचे एक्टर इरफान खान नहीं रहे। बुधवार को उनका निधन हो गया। जिसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक जताते हुए लिखा कि इरफान राजस्थान के सबसे प्रतिभाशाली एक्टर्स में से एक थे। जो अपने अभिनय के दम पर ऊंचाइयों तक पहुंचे। वह हमेशा राजस्थान में थिएटर कलाकारों और उभरते कलाकारों के लिए एक प्रेरणा बने रहेंगे।

इसके साथ गहलोत ने एक दूसरा ट्वीट करते हुए लिखा कि इरफान खान के असामयिक निधन के बारे में जानकर दुख और सदमा लगा है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। उनकी आत्मा को शांति मिले।

अशोक गहलोत का ट्वीट

#IrrfanKhan was one of the most talented actors of Rajasthan, who rose to heights on basis of his acting. He would always remain an inspiration for theatre artists & budding actors in #Rajasthan.