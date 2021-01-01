पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भीलवाड़ा में जहरीली शराब से मौत का मामला:इलाज के दौरान एक और युवक ने दम तोड़ा, अब तक 5 लोगों की मौत

भीलवाड़ा38 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
सारण खेड़ा गांव में हादसे बाद आबकारी व पुलिस विभाग की टीम ने भट्टियां नष्ट की। - Dainik Bhaskar
सारण खेड़ा गांव में हादसे बाद आबकारी व पुलिस विभाग की टीम ने भट्टियां नष्ट की।

जिले में मांडलगढ़ के सारण का खेड़ा में शराब पीने के कारण तबीयत बिगड़ने से जिला अस्पताल में भर्ती एक और व्यक्ति ने सोमवार सुबह दम तोड़ा दिया। पुलिस की रिपोर्ट में यह व्यक्ति भी आरोपी था। इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। चार का अभी भी जिला अस्पताल में इलाज जारी।

आज सारण का खेड़ा के गुल्ला कंजर की मौत हुई। जो जहरीली शराब बेचने का आरोपी था। तीन दिन से जिला अस्पताल में भर्ती था। शराबबंदी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा छाबड़ा भी सारण का खेड़ा पहुंची। जो मृतक और बीमार के परिजनों से मिलीं।

मामले में पुलिस ने मामले में अब तक 42 प्रकरण दर्ज कर अवैध शराब की तस्करी एवं भंडारण करने वाले 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में 52 भट्टियां व 14500 लीटर वॉश नष्ट कर उपकरण जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही 48 बोतल देसी एवं 834 बोतल हथकढ़ शराब बरामद की गई है।

अवैध शराब के विरूद्ध अभियान में बनें सहयोगी, दें सूचना: कलेक्टर

कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकाते ने अपील की है कि मदिरा के अवैध विक्रय, निर्माण और परिवहन पर लगाम कसने में प्रशासन का सहयोग करें। इस बारे में प्रशासन एवं आबकारी विभाग काे सूचना पहुंचाएं। आबकारी विभाग में 24 घंटे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 180 6436 संचालित है। आबकारी विभाग में संचालित कंट्रोल रूम एवं विभागीय ऑनलाइन शिकायत मॉडल का भी उपयोग किया जा सकता है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में संचालित कंट्रोल रूम एवं सभी उपखंड मुख्यालय पर चल रहे कंट्रोल रूम पर भी सूचना दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से राज्य में विशेष अभियान चलाकर अवैध शराब पर कार्रवाई की है। सरकार ने अभियान की अवधि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। अवैध मदिरा के संग्रहण, भंडारण, परिवहन व बिक्री की सूचना सही पाए जाने पर सूचनाकर्ता काे एक लाख प्रोत्साहन राशि दी जाती है। आमजन का आह्वान किया कि वे अधिकाधिक संख्या में मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत सूचनाएं विभाग को दें।

ये है मामला

29 जनवरी को मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के सारण खेड़ा गांव में जहरीली शराब पीने से एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी। घटना को लेकर सीएमओ के दखल के बाद सरकार ने जिला आबकारी अधिकारी, मांडलगढ़ सीओ, थाना प्रभारी सहित पुलिस और आबकारी विभाग के 12 कर्मचारी-अधिकारियों को निलंबित कर 15 दिन में जांच करने के आदेश अजमेर संभागीय आयुक्त को दिए थे।

इन चार की पहले हो चुकी माैत
हथकढ़ शराब को पीने से सारण खेड़ा की सत्तुड़ी पत्नी पप्पू कंजर, हजारी पुत्र कालू बैरवा, दलेल सिंह पुत्र लादू सिंह व सरदार पुत्र भैरू भाट की मौत पहले ही हो गई थी। सत्तुड़ी ने ही शराब बनाकर सभी काे बेची थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक FDI - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser