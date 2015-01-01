पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Chief Minister Holds Emergency Meeting Of Council Of Ministers Regarding Corona, Night Curfew May Be Imposed In Sensitive Areas

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक खत्म, ऐलान का इंतजार:सीएम की मंत्री परिषद से आपात बैठक हुई, जयपुर- जोधपुर सहित संवेदनशील क्षेत्रों में कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू दोनों पर विचार

जयपुर26 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

प्रदेश में बढती कोरोना मरीजों की संख्या ने सरकार और प्रशासन दोनों को चिंता में डाल दिया। इस माह से लगातार बढ रहे केसों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज देर शाम मंत्री परिषद की आपात बैठक बुलाई। बैठक में प्रदेश के उन क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू लगाने का विचार किया है, जो कोरोना केसों के नजरिए से संवेदनशील है। ये कर्फ्यू रात 9:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लगाया जा सकता है। इसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर सहित अन्य जिलों के नाम आ रहे है।

सूत्रों के मुताबि​क विवाह स्थलों पर मेहमानों बुलाने की अधिकतम 100 जनों की अनुमति दी थी, उसे भी कम करके 50 करने पर और जिन कार्यालयों में 100 से अधिक कर्मचारी वहां स्टाफ भी कम बुलाने पर विचार किया है। साथ ही, पूरे प्रदेश में मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्ती की जाएगी।

आज आए अब तक के सबसे ज्यादा मामले
कोरोना केस की बात करें तो आज प्रदेश में 3 हजार से ज्यादा मामले सामने आए है। इसमें जयपुर और जोधपुर इन दो शहरों में ही 995 मामले है। केसों के नजरिए से ये दोनों शहर हॉट स्पॉट की श्रेणी में आ रहे है।

कई जिलों में लगाई धारा 144
कोरोना के बढते केसों को देखते हुए जयपुर, जोधपुर, सीकर सहित प्रदेश के कई शहरों में जिला कलेक्टरों ने आज धारा 144 लागू की है। हालांकि इस मामले में शादी समारोह, चुनाव प्रक्रिया, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, चिकित्सालय आने वालों लोगों और स्कूल—कॉलेजों में होने वाली परीक्षाओं को अलग रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारती के घर और ऑफिस से NCB को 86.5 ग्राम गांजा मिला, पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें