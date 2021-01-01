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मुख्यमंत्रियों के भाषण में इस बार किसान:न मंच साझा किया, न आंदोलन में शामिल हुए; गणतंत्र के दिन मंच पर पहुंचे तो याद आए अन्नदाता

भोपाल38 मिनट पहलेलेखक: ओम प्रताप
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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कानून बनाने, कानून की व्याख्या करने वाले हम लोग हैं, पर जिनके लिए ये कानून बनते हैं, उनको विश्वास में लेना जरूरी है। - Dainik Bhaskar
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कानून बनाने, कानून की व्याख्या करने वाले हम लोग हैं, पर जिनके लिए ये कानून बनते हैं, उनको विश्वास में लेना जरूरी है।

किसान आंदोलन दो महीने से अधिक समय से चल रहा है। गणतंत्र दिवस पर लगभग हर मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में किसानों का जिक्र किया। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक के मुख्यमंत्री ध्वजारोहण के बाद भाषण में किसान आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर बोले। इनके अलावा अन्य मंत्रियों और नेताओं ने भी अपने भाषण में किसानों का जिक्र किया।

किस मुख्यमंत्री ने किसानों को लेकर क्या कहा...

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा...

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा...

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा...

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने कहा...

NCP के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा...

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा...

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा...

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने कहा...

उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा...

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