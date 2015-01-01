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मेवाड़ का सीताफल:कोरोना के बाद आधी हुई सीताफल की खपत, ओने पौने दामों पर बेचने को मजबूर व्यापारी

स्मित पालीवाल.उदयपुरएक घंटा पहले
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  • हिंदू मान्यताओं में सीताफल को दिया गया है विशेष महत्व
  • दीपावली पर पूजा अर्चना में उपयोग में लिया जाता है सीताफल

मेवाड़ अपने वीर इतिहास और शौर्य गाथाओं के लिए देश दुनिया में पहचाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से मेवाड़ का सीताफल भी देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुका है। जिसके चलते पिछले कुछ सालों से मेवाड़ का सीताफल देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जाता है।

500 टन हर वर्ष होती है पैदावार

मेवाड़ में हर साल औसतन 500 टन सीताफल की पैदावार होती है। कुंभलगढ़, नाथद्वारा, देसूरी की नाल, खमनोर, हल्दीघाटी रोड, ईसवाल, गोगुंदा के जंगलों में सीताफल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में बंपर पैदावार के चलते न सिर्फ मेवाड़ और राजस्थान बल्कि देश और दुनिया में मेवाड़ के सीताफल की सप्लाई होती है। पिछले कुछ सालों में मेवाड़ का सीताफल महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के साथ ही विदेशों में भी सप्लाई किया जाने लगा है।

मेवाड़ का सीताफल
मेवाड़ का सीताफल

कोरोना के चलते सीताफल की खपत हुई आधी

मेवाड़ में हर साल सीताफल की बंपर पैदावार होती है । इस साल भी अच्छी बारिश के चलते मेवाड़ में सीताफल बड़ी मात्रा में पैदा हुआ। लेकिन कोरोनावायरस संक्रमण के चलते इस बार सीताफल की खपत आधी से भी कम रह गई है। हर साल सीताफल देश के कई राज्यों के साथ विदेश में भी मेवाड़ से सप्लाई किया जाता था। लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण से सीताफल व्यापार पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस साल औसत से एक कम दामों पर व्यापारी सीताफल बेचने को मजबूर हैं।

फुटकर व्यापारियों का छलका का दर्द

मेवाड़ और उदयपुर में सीताफल ग्रामीणों के लिए आजीविका का भी साधन है। बड़ी संख्या में लोग सीताफल बेचने का काम करते हैं। लेकिन इस साल कोरोना के चलते सीताफल की बिक्री पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। फुटकर व्यापारियों का कहना है कि हर साल दीपावली पर सीताफल की खरीददारी बढ़ जाती थी। लेकिन इस साल लोग आधे दाम पर भी सीताफल नहीं खरीद रहे। जिसके चलते अब रोजी-रोटी पर भी संकट खड़ा हो गया है। फुटकर व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल सीताफल 70 से ₹80 प्रति किलो की दर पर बेचा जा रहा था। लेकिन इस साल ₹20 से ₹30 तक सीताफल बेचने को मजबूर है।

उदयपुर में सीताफल बेचते फुटकर व्यापारी
उदयपुर में सीताफल बेचते फुटकर व्यापारी

दीपावली पर सीताफल पूजा अर्चना में किया जाता है शामिल

हिंदू मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार सीताफल पूजनीय है और इसे दीपावली की पूजा अर्चना में भी शामिल किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के वनवास के दौरान मां सीता ने उन्हें यह फल भेंट किया था। तभी से इसे सीताफल कहा जाता है।

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