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कोरोना पर गुड न्यूज:राजस्थान में 259 दिनाें बाद 150 से कम केस आए, चूरू जिला पूरी तरह कोरोना मुक्त, कोई एक्टिव केस नहीं

जयपुरएक घंटा पहले
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राजस्थान में अब तक 57 लाख 71 हजार 559 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। - Dainik Bhaskar
राजस्थान में अब तक 57 लाख 71 हजार 559 लोगों का कोरोना टेस्ट हो चुका है।

राजस्थान में वैक्सीनेशन शुरू होने और लोगों की सजगता के बाद कोरोना का वायरस धीरे-धीरे दम तोड़ रहा है। यही कारण है कि लगातार प्रदेश में कोरोना के नये केसों की संख्या में कमी आ रही है। 26 जनवरी को 259 दिनों बाद ऐसा हुआ है, जब पूरे राजस्थान में कोरोना के नए केसों की संख्या 150 से कम रही है। उससे बड़ी राहत की खबर ये है कि चूरू राज्य का पहला ऐसा जिला बन गया है, जहां अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या शून्य हो गई।

राजस्थान की बात करें तो मंगलवार को 125 नए केस मिले। इसमें से सबसे ज्यादा केस कोटा जिले के 34 रहे। जयपुर 22, नागौर 15 और अजमेर 13 केसों के साथ दहाई का आंकड़ा पार कर सके। राज्य में 15 ऐसे जिले रहे, जहां एक भी नया केस नहीं मिला। जबकि शेष अन्य शहरों में नए केसों की संख्या एक से लेकर 7 के बीच रही। वहीं, प्रदेश में मंगलवार को एक भी मौत नहीं हुई।

इस महीने 44 केस, 17 ऐसे दिन जब एक भी मरीज नहीं
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मिली रिपोर्ट को देखें तो चूरू जिले में इस साल की शुरूआत से अब तक 26 दिनों में कुल 44 नये मरीज आए हैं। इसमें से 17 दिन ऐसे हैं, जिसमें तो मरीजों की संख्या शून्य रही है। पूरे चूरू जिले की बात करें तो कोरोनाकाल शुरू होने से लेकर अब तक (26 जनवरी तक) 4 हजार 377 मरीज मिले हैं। इनमें से 41 जनों की मौंत हुई है, जबकि शेष सभी 4 हजार 336 मरीज कोरोना बीमारी से ठीक हो चुके हैं।

राजस्थान पर एक नजर

अब तक हुई कुल जांचे57 लाख 71 हजार 559
अब तक मिले कुल मरीज3 लाख 16 हजार 970
रिकवर हुई मरीज3 लाख 11 हजार 374
मौत की संख्या2760
एक्टिव केस2836
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