Demand For Change In Act, CS Gave Instructions To Call Meeting Of Principal Secretaries

राजस्थान में किसानों की MSP एक शब्द ने रोकी: 60 साल पुराना आदेश बन रहा रोड़ा, अब भी बिचौलियों को बेचनी पड़ रही फसल

जयपुर एक घंटा पहले



किसान को MSP नहीं मिलने के कारण अपनी फसली उपज कम दामों पर बिचौलियों को बेचनी पड़ रही है।

राजस्थान के किसानों को उपज पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP इसलिए नहीं मिल पा रहा, क्योंकि राजस्थान कृषि उपज मंडी एक्ट,1961 में आदेश देने वाले अधिकार के लिए MAY शब्द का प्रोविजन है। जोकि सरकार को अपने विवेक के हिसाब से इस पर विचार करने के लिए कहता है। यह विवेकीय अधिकार देता है। जबकि आदेश नहीं देता है कि ऐसा करना ही है। एक्ट में यही शब्द किसानों को फसली उपज पर MSP दिलाने के बीच रोड़ा बना हुआ है। क्योंकि सरकार उन्हें MSP देने के लिए बाउंड नहीं है।

जबकि लीगल एक्सपर्ट्स और किसान नेताओं का मानना है कि एक्ट में इस MAY शब्द को यदि सरकार SHALL शब्द से बदल दे। तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि SHALL शब्द को इस्तेमाल करने से यह मैंडेटरी यानी आदेश देने वाला हो जाएगा। इस बदलाव के बाद सरकार किसानों की फसली उपज पर MSP रोक नहीं सकेगी।

एडवोकेट बीरी सिंह सिनसिनवार,पूर्व चेयरमैन,बार काउंसिल ऑफ इंडिया

BCI के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट बीरी सिंह सिनसिनवार का एक्सपर्ट व्यू

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट बीरी सिंह सिनसिनवार ने दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि राजस्थान कृषि उपज मंडी एक्ट,1961 में MAY शब्द का प्रोविजन है। जोकि सरकार को विवेकाधीन अधिकारी (Discretionary right) देता है। इस शब्द के कारण सरकार चाहे तो किसानों को MSP दे भी सकती है और चाहे तो नहीं भी दे सकती है। कुल मिलाकर यह सरकार की इच्छा और विवेक पर निर्भर हो जाता है। लेकिन एक्ट में SHALL शब्द कम्पलसरी होता है। यदि एक्ट में संशोधन कर MAY की जगह SHALL शब्द का प्रोविजन कर दिया गया,तो बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा। किसानों को उनकी उपज पर MSP देनी ही पड़ेगी।

प्रभुलाल सैनी,पूर्व कृषि मंत्री

पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी बोले प्रदेश सरकार की नहीं नीयत​​

पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि खरीद का पूरा पैसा केन्द्र सरकार ही राज्यों को रिफिलिंग करती है। राज्य को खरीद केन्द्र की व्यवस्थाएं करनी होती हैं। लेकिन मौजूदा प्रदेश कांग्रेस सरकार आपसी लड़ाई में उलझी है। इसलिए व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है। राज्य सरकार की ना किसानों के हित में बाजरा खरीदने की नीयत है, ना ही सरकार के पास रोडमैप है। सरकार अपना फायदा-नुकसान देखकर काम कर रही है।

घाटे के डर से नहीं खरीदा जा रहा बाजरा-सूत्र

सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने केन्द्र को बाजरा फसल खरीदने का प्लान ही नहीं भेजा। प्लान में बताना होता है कि राज्य सरकार कितनी उपज कन्ज्यूम करेगी। पीडीएस में कितना डिस्ट्रिब्यूशन किया जाएगा। बाजरा 3 महीने तक ही टिकने वाली उपज होती है। सरकार को आशंका है कि पीडीएस सिस्टम में जितना बाजरा खरीदा जाएगा,केन्द्र सरकार उतने क्विंटल गेहूं या दूसरे खाद्यान्न एमएसपी पर खरीदने का कोटा कम कर देगी। बाजरा की लम्बी स्टोरेज नहीं होने पर राज्य सरकार को ही उसे कन्ज्यूम करना होगा। कन्ज्यूम नहीं हो पाने पर खुले बाजार में भी इसे बेचना पड़ सकता है। लेकिन बाजार में बाजरा के भाव 1300 से 1400 रुपए क्विंटल ही हैं।जोकि एमएसपी 2250 से 850 रुपए कम है। ऐसे में राज्य सरकार को घाटा होने की आशंका है। जिस कारण भी बाजरा नहीं खरीदा जा रहा है। इससे बाजरा किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है।

किसानों के प्रतिनिधिमंडल से चीफ सेक्रेट्री की बातचीत

किसान महापंचायत अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में CS से डेलीगेशन ने रखी मांग

किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि प्रदेश के किसान को MSP नहीं मिलने के कारण अपनी फसली उपज कम दामों पर बिचौलियों को बेचनी पड़ रही है। इसलिए किसानों ने मुख्यमंत्री निवास घेरने का ऐलान किया था। कूच करने पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने हमारे 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को सचिवालय में बातचीत की। जिसमें यह बात स्पष्ट तौर पर मुख्य सचिव के सामने रख दी है कि एक्ट में MAY की जगह SHALL शब्द का प्रोविजन किया जाए।

CS ने कृषि संबंधी विभागों के प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाने को कहा

मुख्य सचिव ने किसानों की समस्या के सॉल्यूशन के लिए कृषि व सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव को संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों की बैठक बुलाने को कहा है।जिसमें प्रपोजल तैयार कर मुख्यमंत्री को भिजवाया जाएगा। जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में फैसला लेने की सम्भावना है।

केन्द्र सरकार 23 फसलों पर तय करती है MSP

रामपाल जाट ने बताया कि केन्द्र सरकार मौजूदा समय में 23 फसलों के लिए MSP तय करती है। जिनमें धान यानी चावल की समान्य और ग्रेड-ए, ज्वार मलान्दी और हाईब्रिड, बाजरा, रागी,मक्का,अरहर या तुअर,मूंग,उड़द,मूंगफली,सोयाबीन,तिल, रामतिल,सूरजमुखी,कपास मध्यम रेशा और कपास लम्बा रेशा, गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मसूर,कुसुम की उपज शामिल हैं।

राजस्थान में MSP वाली 18 फसली उपजें होती हैं पैदा

राजस्थान में इनमें से धान यानी चावल की दोनों वैराइटी,ज्वार की दोनो वैराइटी, बाजरा, मक्का,अरहर यानी तूूअर,मूंग,उड़द,मूंगफली,सोयाबीन,तिल,कपास,गेहूं,जौ,सरसों,चना और मसूर कुल 18 फसली उपजें पैदा होती है।

बाजरा किसानों को नहीं मिली MSP

इस साल किसानों ने राजस्थान में किसानों ने 37.36 लाख हेक्टेयर जमीन पर बाजरा बोया था। सरकारी अनुमान के अनुसार संभावित प्रोडक्शन 44.87 लाख मैट्रिक टन है। राजस्थान में बाजरे की सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को अपना बाजरा 1300-1400 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बेचना पड़ रहा है । किसानों को एक क्विंटल पर ही 850 से लेकर 950 रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है। उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है जोकि प्रति क्विंटल 1550 रुपए तक है।