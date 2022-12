Hindi News

गहलोत-पायलट और वसुंधरा का ब्लू टिक खतरे में: मोदी का अकाउंट स्पेशल, ट्‌विटर बनाने वाले का भी हट सकता है वेरिफिकेशन

क्या ट्‌विटर अब एलन मस्क का भी ब्लू टिक हटाएगा?

ये सवाल खुद एलन मस्क के एक ट्‌वीट ने खड़ा कर दिया है।

मस्क ने 13 दिसंबर को ट्‌वीट किया- In a few months, we will remove all legacy blue checks. The way in which they were given out was corrupt and nonsensical.

यानी कुछ महीनों में हम सभी लेगेसी ब्लू टिक हटा देंगे। जिस तरह से ये ब्लू टिक दिए गए, वो तरीका बहुत ही भ्रष्ट और बेतुका था।

अब आप सोच रहे होंगे-लेगेसी ब्लू टिक क्या है? इसका पता कैसे चलता है। दरअसल, ट्‌विटर ने ब्लू टिक को 3 कैटेगिरी में बांट दिया है। आपका अकाउंट कौनसी कैटेगिरी में है, ये जानने के लिए आपको ब्लू टिक के निशान पर क्लिक करना होगा।

क्लिक करने पर अभी 3 मैसेज दिख रहे हैं

ये एक लेगेसी वेरिफाइड खाता है। ये नोटेबल हो भी सकता है और नहीं भी। ये अकाउंट वेरिफाइड है, क्योंकि ये किसी सरकारी, न्यूज़, इंटरटेनमेंट या किसी अन्य नामी कैटगरी के तहत नोटेबल है। ये अकाउंट वेरिफाइड है, क्योंकि ये ट्‌विटर ब्लू से सब्सक्राइब्ड है।

अब आप एलन मस्क का प्रोफाइल देखिए, आप खुद समझ जाएंगे ट्‌विटर का ये आदेश कैसे उनका ब्लू टिक हटा सकता है।

हालांकि, भले ही ट्‌विटर मस्क का ब्लू टिक न हटाए, लेकिन इस फैसले पर अमल हुआ तो देश और राजस्थान से जुड़े कई बड़े लोगों का नीला टीका खतरे में आ जाएगा। ये क्लियर है कि जिस तरह से मस्क को ब्लू टिक मिला वैसे ही जिन लोगों को मिला, उन सभी का हट जाएगा।

आइए समझते हैं किसका ब्लू टिक रहेगा और किसका जाएगा...

​​​​​​पीएम मोदी के हर ट्‌वीट के साथ एक फ्लैग

पीएम मोदी के अकाउंट पर एक फ्लैग भी है- इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल..। मोदी जब भी कोई ट्‌वीट करते हैं तो ये फ्लैग ट्‌वीट में सबसे ऊपर दिखाई देता है..यानी पीएम मोदी का ब्लू टिक सुरक्षित है।

फॉलोअर्स के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नंबर 2 विराट कोहली के ब्लू टिक पर खतरा है। उनके ब्लू टिक पर क्लिक करने पर मैसेज आता है- ये एक लेगेसी वेरिफाइड खाता है। ये नोटेबल हो भी सकता है और नहीं भी।

पीएम मोदी की तरह ही पीएमओ इंडिया के ऑफिशियल ब्लू टिक वाले अकाउंट को भी कोई खतरा नहीं है।

प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ इंडिया का ब्लूटिक भले ही सुरक्षित है, लेकिन बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट अभी लेगेसी कैटेगिरी में ही है। इसी तरह कांग्रेस के अकाउंट पर भी क्लिक करने पर मैसेज आता है- ये एक लेगेसी वेरिफाइड खाता है। ये नोटेबल हो भी सकता है और नहीं भी।

अब समझिए वो परेशानी जो ब्लू टिक हटाने में आएगी

बड़े-बड़े लोग छंटनी में आ जाएंगे

मस्क ने अपनी स्टाइल में ट्‌वीट करके ऐलान तो कर दिया कि लेगेसी अकाउंट से ब्लू टिक हटा देंगे, लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं। दुनिया में ट्‌विटर फॉलोअर(1.33 मिलियन) के मामले में नंबर 1 अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा हों या भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन या क्रिकेटर विराट कोहली…देश दुनिया के कई बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जिनका ब्लू टिक लेगेसी के दायरे में है। इन सबका ब्लू टिक मानो हटा भी दिया तो क्या ट्‌विटर अपने मालिक का नीला रंग भी छीन लेगा, क्योंकि खुद एलन मस्क का ब्लू टिक भी फिलहाल लेगेसी दिखा रहा है।

जिन्होंने ट्‌विटर बनाया, उसका ब्लू टिक भी जा सकता है

ट्‌विटर के फाउंडर में 4 लोगों का नाम आता है- जैक डोरसे, इवन विलियम्स, नोह ग्लास और बिज़ स्टोन। इनमें नोह ग्लास को छोड़कर बाकी 3 के पास ब्लूटिक है। तीनों ही ब्लू टिक लेगेसी कैटेगिरी में हैं, यानी ब्लू टिक छिन सकता है।

जैक डोरसे ट्‌विटर के 4 फाउंडर्स में से एक हैं। दुनिया में सबसे पहला ट्‌वीट भी इन्होंने ही किया था, लेकिन मस्क के नए ऐलान के बाद उनका ब्लू टिक भी खतरे में है।

अलग-अलग डिवाइस में अलग-अलग कैटेगिरी

एक ही अकाउंट का ब्लू टिक अलग-अलग डिवाइस में अलग-अलग कैटेगिरी में दिखा रहा है। जैसे हमारे एक साथी ने अपना ब्लू टिक चैक किया तो डेस्कटॉप वर्जन में क्लिक करने पर मैसेज आ रहा था- ये अकाउंट वेरिफाइड है क्योंकि ये किसी सरकारी, न्यूज़, इंटरटेनमेंट या किसी अन्य नामी कैटगरी के तहत नोटेबल है, लेकिन जब मोबाइल ऐप में चेक किया तो मैसेज आ रहा है-ये एक लेगेसी वेरिफाइड खाता है। ये नोटेबल हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कुल मिलाकर अभी ट्‌विटर भी कन्फ्यूज है।

इस समस्या का संभावित समाधान

हालांकि, ट्‌विटर ने अभी तक अपने प्लान का खुलासा नहीं किया है, लेकिन एक संभावना ये है जब ट्‌विटर सब्सक्रिप्शन पूरी तरह लागू कर देगा तक इन लेगेसी ब्लू टिक धारकों को भी वो ऑप्शन मिलेगा। वे ट्‌विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। जिसके बाद उनके अकाउंट पर मैसेज मिलेगा-ये अकाउंट वेरिफाइड है, क्योंकि ये ट्‌विटर ब्लू से सब्सक्राइब्ड है।

ब्लू ही नहीं, अब गोल्ड और ग्रे टिक भी

ट्‌विटर ब्लू तो तीन कैटेगिरी में बंट ही गया है। इसके अलावा ट‌्विटर ने वेरिफाइड के लिए दो और नए रंग लॉन्च किए हैं। गोल्ड टिक और ग्रेक टिक। गोल्ड मिलेगा बिजनेस अकाउंट को और ग्रे मिलेगा सरकार से जुड़े ट्विटर अकाउंट को। भारत में कुछ कंपनीज का ब्लू टिक ऑलरेडी गोल्ड हो भी चुका है।

ट्विटर के सारे अकाउंट गोल्ड टिक वाले हो गए

भले ही एलन मस्क का ब्लू टिक लेगेसी कैटेगिरी में हो, लेकिन खुद ट्‌विटर के जितने भी ऑफिशियल अकाउंट हैं, वो सारे गोल्ड टिक हो गए हैं। ट्‌विटर, ट्‌विटर वेरिफाइड, ट्‌विटर मूवीज, ट्‌विटर इंडिया समेत सभी अकाउंट गोल्ड टिक से वेरिफाइड हैं।

