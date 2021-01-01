पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ अभियान:अलग-अलग कार्रवाई में नशे की कुल 330 गोलियां और 4 किलो डोडा पोस्त बरामद, तीन गिरफ्तार

हनुमानगढ़एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
पुलिस गिरफ्त में आरोपीछिन्द्रपाल पुत्र अर्जनदास। - Dainik Bhaskar
पुलिस गिरफ्त में आरोपीछिन्द्रपाल पुत्र अर्जनदास।

जिले के संगरिया, टिब्बी और हनुमानगढ़ जंक्शन में नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से कुल 330 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। वहीं, 4 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त भी जब्त किया गया। फिलहाल नशे की इस खेप के बारे में तीनों से पूछताछ की जा रही है।

पहली कार्रवाई संगरिया पुलिस ने अंजाम दी। जहां रविंद्र सिंह पुत्र हरचरण सिंह को गिरफ्तार किया गया। जो हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र के गांव गुरुसर का रहने वाला है। आरोपी रविंद्र के पास से नशे की कुल 220 गोलियों बरामद की गई। संगरिया थाना भ्रारी इंद्र कुमार मारवाल के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

दूसरी कार्रवाई टिब्बी पुलिस ने की। जहां दलीप सिंह उर्फ मंगा पुत्र ओमप्रकाश सोनी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से कुल 100 नशीली गोलियां बरामद की गईं। जो हनुमानगढ़ जिले के गांव खाराखेड़ा में वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है। टिब्बी थानाधिकारी भूपसिंह सहारण के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

तीसरी कार्रवाई हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने की। जहां एक अधेड़ व्यक्ति के कब्जे से 4 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया गया। आरोपी का नाम छिन्द्रपाल पुत्र अर्जनदास है। थाने के उप निरीक्षक शैलेश चंद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

(रिपोर्ट- विशु वॉट्स)

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें2023 के अंत तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रीफिकेशन, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 49% से बढ़ाकर 74% होगा - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser