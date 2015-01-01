पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Election Has Gained Momentum, Leaders Are Asking For Votes For Their Candidates By Public Relations

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

नागौर में निकाय चुनाव:चुनावी गहमा गहमी हुई तेज, नेता जनसंपर्क कर अपने प्रत्याशियों के लिए मांग रहे वोट

लाडनूं13 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
लाडनूं। पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर पंचायत समिति के वार्ड नम्बर 5 प्रत्याशी लिछमा देवी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते नेता।
  • लाडनूं पंचायत समिति में चौथे चरण में चुनाव होने हैं
  • यहां वोटिंग 5 दिसंबर को और काउंटिंग 8 दिसंबर को होगी

पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव को लेकर चुनावी गहमागहमी तेज हो गई है। सभी दलों के प्रत्याशी अपने-अपने समर्थन में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। नागौर जिले के लाडनूं पंचायत समिति क्षेत्र में भी इन दिनों प्रचार जोरों पर है।

पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर पंचायत समिति के वार्ड नम्बर 5 प्रत्याशी लिछमा देवी के समर्थन में शनिवार को जन सम्पर्क अभियान की शुरुआत हुई। इसी के तहत प्रदेश के पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और कांग्रेस नेता आरपी सिंह ने बल्दु गांव के ग्रामीणों के साथ एक ग्राम सभा की। इस दौरान डीडवाना के पूर्व विधायक भंवरलाल सहित दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता और सरपंच सभा में मौजूद रहे। सभा में लिछमा देवी के समर्थन में जन सम्पर्क कर वोट की अपील की गई।

कांग्रेस ने अपना प्रधान बनाने के लिए लगाया जोर
नागौर जिले की लाडनूं पंचायत समिति में चौथे चरण में चुनाव होने हैं। यहां पांच दिसंबर को वोटिंग होगी और आठ दिसंबर को मतगणना होगी। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपना प्रधान बनाने के लिए दिन-रात प्रचार में जुटी है। लाडनूं में ज्यादातर कांग्रेस का ही प्रधान काबिज रहा है। वहीं बल्दु गांव के साथ साथ गेनाणा सिकराली और मालगांव में भी कांग्रेसी प्रत्याशी और नेताओं ने जन सम्पर्क कर वोट मांगे और कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील की।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकॉमेडियन भारती और उनके पति को NCB ने हिरासत में लिया, ड्रग्स लेने का आरोप; भारती के 3 घरों पर रेड - महाराष्ट्र - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें