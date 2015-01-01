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गैंगस्टर का 'तबादला':हार्डकोर बदमाश लॉरेंस विश्नोई को भरतपुर जेल से अजमेर शिफ्ट किया, कार्रवाई पूरी तरह गुप्त रही

भरतपुर5 मिनट पहले
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गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई। (फाइल फोटो)
  • भरतपुर में लंबा समय होने के कारण किया शिफ्ट

(संत कौशिक)। राजस्थान में भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर अंतरराज्यीय बदमाश लॉरेंस बिश्नोई को शनिवार सुबह भारी सुरक्षा के बीच भरतपुर जेल से अजमेर शिफ्ट कर दिया गया। सुबह करीब 7.30 बजे हुई शिफ्टिंग की इस कार्रवाई को पूरी तरह से गुप्त रखा गया।

जेल अधीक्षक अशोक वर्मा के अनुसार भरतपुर से शिफ्ट किए गए इस हार्डकोर बदमाश को अजमेर जेल में दाखिल भी कर लिया गया है। बताया गया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में काफी लंबा समय हो जाने के बाद पिछले दिनों जेल प्रशासन ने राज्य सरकार से बिश्नोई को भरतपुर से किसी अन्य जेल में शिफ्ट करने की मांग भी की थी।

बख्तरबंद गाड़ी से बिश्नोई को अजमेर भेजा गया
भरतपुर की पुलिस लाइन से आए हथियारबंद पुलिस जाप्ते के साथ बख्तरबंद गाड़ी से बिश्नोई को अजमेर भेजा गया है। सूत्रों ने बताया कि हार्डकोर बदमाश के भरतपुर जेल से शिफ्ट होने के बाद उसकी बैरक की तलाशी में छुपाकर रखे गए कई मोबाइल फोन तथा अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं जेल प्रशासन को मिलीं जिसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है।

हालांकि जेल ने बिश्नोई की बैरक से कई मोबाइल फोन ब आपत्तिजनक वस्तुओं के मिलने की चर्चाओं का खंडन किया है। बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के भरतपुर सेवर सेंट्रल जेल से शिफ्ट हो जाने के बाद जेल प्रशासन ने राहत की सांस ली है।

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