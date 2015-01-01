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  • Girls Running Audi On Elevated Road In Jaipur Blow Up The Young Man, Jump In The Air And Fall On The Roof Of The House, Death

सड़क हादसा:जयपुर में एलिवेटेड रोड पर ऑडी दौड़ा रही लड़कियों ने युवक को उड़ाया, हवा में उछलकर मकान की छत पर गिरा, मौत

जयपुर5 मिनट पहले
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अजमेर रोड स्थित एलीवेटेड रोड पर युवक को टक्कर मारने के बाद खड़ी ऑडी कार। इसमें दो लड़कियां सवार थी। जिन्होंने टक्कर मारकर एक युवक की जान ले ली।
  • अजमेर रोड पर एलिवेटेड रोड पर सुबह करीब आठ बजे हुआ हादसा
  • प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आया था युवक

शहर में आज सुबह सूनी सड़क पर तेज रफ्तार में ऑडी कार दौड़ा रही दो लड़कियों ने कहर बरपाया। रफ्तार में बेकाबू हुई कार ने रोड पर एक युवक को टक्कर मारी। इससे युवक पुलिया से करीब 30 फीट हवा में उछलकर समीप बने एक मकान की छत पर जा गिरा। उसका एक पैर के चिथड़े उड़ गए और पैर कटकर अलग हो गया। दूसरी तरफ, बेकाबू कार पुलिया पर ही लगे एक खंबे से जा टकराई।

कार की टक्कर से युवक एलीवेटेड रोड पुलिया से करीब 30 फीट उछला और पुलिया के नजदीक बने एक मकान की छत पर जाकर गिरा। उसकी मौत हो गई।
कार की टक्कर से युवक एलीवेटेड रोड पुलिया से करीब 30 फीट उछला और पुलिया के नजदीक बने एक मकान की छत पर जाकर गिरा। उसकी मौत हो गई।

कार की टक्कर से पुलिया पर लगा बिजली का पोल टूटकर उखड़ गया और पुलिया के नीचे अजमेर रोड पर जा गिरा। गनीमत रही कि कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था। अन्यथा उसकी भी जान जा सकती थी। जबकि एयर बैग खुलने से कार में सवार दोनों लड़कियां बच गई। कार जाम होने से वे बाहर आईं। इसके बाद परिजनों को फोन कर सूचना दी। इस बीच इस खौफनाक हादसे को देखकर घटनास्थल पर सैंकड़ाें की संख्या में राहगीर इकट्‌ठा हो गए। सूचना मिलने पर ट्रेफिक, दुर्घटना थाना और सोढाला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।

एलीवेटेड रोड पर खौफनाक हादसे को देखकर राहगीर भी रुक गए। कार की टक्कर से एक बिजली का पोल टूटकर गिर पड़ा।
एलीवेटेड रोड पर खौफनाक हादसे को देखकर राहगीर भी रुक गए। कार की टक्कर से एक बिजली का पोल टूटकर गिर पड़ा।

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने जा रहा था, एलीवेटेड रोड पर करीब 30 फीट उछलकर छत पर गिरा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुआ युवक का नाम व पता मालूम नहीं हो सका है। इतनी जानकारी सामने आई है कि वह अपने साथी के साथ शुक्रवार सुबह 9 बजे शुरु होने वाले पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने आया था। वह मिशन कम्पाउंड की तरफ से अजमेर रोड की तरफ जाने के लिए एलीवेटेड रोड से गुजर रहा था।

तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ऑडी कार ने युवक को टक्कर मारी। इससे युवक हवा में करीब 30 फीट उछला और एलीवेटेड रोड पुलिया के समीप बने एक मकान की छत पर जा गिरा। उसका पैर कटकर अलग हो गया। उसका सिर भी फट गया। इससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तब कार की स्पीड करीब 100 के ऊपर थी।

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