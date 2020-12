#हनुमान_अकेला_ही_काफी_हैA person who is fighting for farmers and ready to sacrifice everything.



TRUE LEADER @hanumanbeniwal@RLPINDIAorg



Proud of you !!



#हनुमान_अकेला_ही_काफी_है

🙏🙏@Er_Shivraj_Jaat pic.twitter.com/eBmcbuhQXl