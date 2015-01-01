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  • Houses In Udaipur Nathdwara, Boutique In Shobhagpura, 5 Agricultural Land, 4.13 Lakh Cash, 25 Lakh Rupees In 23 Accounts

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एसीबी का छापा:उदयपुर-नाथद्वारा में मकान, शोभागपुरा में बुटिक, 5 कृषि भूमि, 4.13 लाख नकद मिले, 23 खातों में 25 लाख रुपये

उदयपुरएक घंटा पहले
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एसई का उदयपुर में रिहायशी घर
  • एसई जोशी के घर संपत्तियों के दस्तावेज मिलते गए, कार्रवाई के ठिकाने बढ़ते गए

एसीबी की टीम ने कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद शुक्रवार सुबह एएसपी सुधीर जोशी के नेतृत्व में बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता (एसई) गिरीश कुमार जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की। टीम उनके उदयपुर में आशीर्वाद नगर स्थित घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही टीम ने एसई को गुड मॉर्निंग बोलते हुए परिचय दिया और कार्रवाई शुरू कर दी।

जांच में शोभागपुरा स्थित व्यवसायिक भूखंड पर बुटिक और अन्य दुकान के दस्तावेज मिले ताे तुरंत ही एक टीम वहां रवाना कर दी। एक टीम पटेल सर्कल स्थित बिजली निगम कार्यालय पहुंची। संपत्ति के दस्तावेज मिलते गए, कार्रवाई का दायरा बढ़ता गया। नाथद्वारा में रिहायशी मकान की जानकारी मिलते ही राजसमंद एसीबी टीम को वहां भेजा गया।

पांच जगह दिनभर जांच चली। सभी जगह से नकदी सहित 20 करोड़ की संपत्तियों के दस्तावेज मिले। अधिकारियों ने बताया कि जोशी के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद गोपनीय जांच शुरू की गई। प्राथमिक जांच में अभियंता के पास आय से अधिक संपत्ति होना पाया गया। एसीबी एएसपी सुधीर जोशी ने बताया कि कुछ संपत्ति गिरीश जोशी की पत्नी गीतांजलि के नाम की भी मिली है। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है।

50 लाख के बेनामी कृषि भूमि के अनुबंध पत्र भी मिले

शाेभागपुरा स्थित 2 हजार स्क्वायर फीट का व्यवसायिक भूखंड{कुंडाल गांव में करीब 4 बीघा का कृषि फार्म बड़गांव के पावड़िया गांव में 9 बीघा कृषि भूमि आशीर्वाद नगर स्थित 2600 स्क्वायर फीट में बना रिहायशी मकान शोभागपुरा में 6896 स्क्वायर फीट कृषि भूखंड करीब 50 लाख के बेनामी कृषि भूमि के अनुबंध पत्र इसवाल के सेलू गांव में अन्ना पुत्र रूपा के नाम पर 3.14 हैक्टेयर कृषि भूमि बैंक खातों में प्राथमिक जांच में 25 लाख रुपए कैनरा बैंक की मधुबन शाखा के लॉकर की चाबी जोशी और उनके परिवार सदस्यों के नाम पर एसबीआई, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सहकारी बैंक और डाकघर में 23 खाते {एलआईसी और बॉन्ड निवेश के दस्तावेज मिले।

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